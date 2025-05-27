SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Türk müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 6 ayda tam 26 kilo veren Karaca'nın Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldığı gecedeki incecik hali sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır kilo alıp verme süreciyle tanınan sanatçı, bu kez kararlılığını korudu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:48
6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, büyük bir değişimle hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zayıflama sürecini gözler önüne seren Karaca, 6 ay gibi kısa bir sürede 26 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Sahne aldığı bir düğünde objektiflere takılan Karaca, zarafetiyle dikkat çekti.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

6 AYDA 26 KİLO VERDİ!

Uzun yıllardır hem sesiyle hem de sahne enerjisiyle müzik dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Işın Karaca, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Son 6 ayda tam 26 kilo veren Karaca'nın son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanatçı, Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldığı bir düğünde adeta bambaşka biri gibi göründü. İncecik görüntüsüyle dikkat çeken Karaca'yı görenler tanımakta zorlandı.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Ortak bir arkadaşlarının düğününde Kenan Doğulu ile sahne alan Işın Karaca, enerjisi ve zarif görünümüyle göz kamaştırdı. Siyah, vücudu saran bir elbise tercih eden sanatçının, son dönemlerdeki zayıflama süreci sahneye de yansıdı. Takipçileri tarafından "resmen erimiş", "yıllar önceki haline dönmüş" yorumları yapılan Karaca, görüntüsüyle gündem oldu.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

🥗SIRRI BALIK YAĞI VE MAGNEZYUM

Kilo verme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Işın Karaca, her şeyin uzman kontrolünde yürütüldüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Bu ülkede Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama sonunda şunu anladım: Bu iş insanın kendini tanımasıyla oluyor."

Karaca'nın bu sözleri, kilo kontrolünün yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir süreç olduğuna da dikkat çekiyor.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

🧘‍♀️ "KENDİNİ TANIYACAKSIN"

Daha önce de zaman zaman kilo alıp vermesiyle gündeme gelen Karaca, bu kez işi kökten çözüme kavuşturmuş gibi görünüyor. Psikolojik farkındalığın ve yaşam biçimi değişikliğinin önemine vurgu yapan Karaca, verdiği kiloların tesadüf olmadığını, uzun süreli bir kararlılığın sonucu olduğunu söylüyor.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

📱 SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Işın Karaca'nın yeni hali, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. "Yıllara meydan okuyan güzellik", "İncecik olmuş, maşallah", "Motivasyon kaynağısın" gibi yüzlerce yorum alan sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

2017 YILINDA DA AMELİYATLA KİLO VERMİŞTİ

Işın Karaca, son dönemdeki dikkat çekici kilo kaybıyla gündemde. 2017 yılında geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından, disiplinli bir diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle 4 ayda 32 kilo vererek 105 kilodan 65 kiloya düştü.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

🥗 IŞIN KARACA'NIN UYGULADIĞI DİYET LİSTESİ

Sanatçının diyet programı, yüksek protein ve düşük kalori prensibine dayanıyor:

Sabah Kahvaltısı (160 kalori):

1 bardak yarım yağlı süt

3 yemek kaşığı yulaf

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Ara Öğün (120 kalori):

10 adet badem

1 porsiyon meyve

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Öğle Yemeği (325 kalori):

100 gram ton balığı ile hazırlanmış salata

1 dilim kepekli ekmek

1 kase yoğurt

İkinci Ara Öğün (160 kalori):

1 adet elma

1 bardak yarım yağlı süt

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Akşam Yemeği (370 kalori):

5 adet ızgara köfte

Bol yeşillikli salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon ile)

Gece (120 kalori):

1 bardak süt

Toplam günlük kalori alımı yaklaşık 1.255 kalori olarak planlanmıştır.

6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi, Instagram