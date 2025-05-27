6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, büyük bir değişimle hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zayıflama sürecini gözler önüne seren Karaca, 6 ay gibi kısa bir sürede 26 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Sahne aldığı bir düğünde objektiflere takılan Karaca, zarafetiyle dikkat çekti.
6 AYDA 26 KİLO VERDİ!
Uzun yıllardır hem sesiyle hem de sahne enerjisiyle müzik dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Işın Karaca, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Son 6 ayda tam 26 kilo veren Karaca'nın son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanatçı, Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldığı bir düğünde adeta bambaşka biri gibi göründü. İncecik görüntüsüyle dikkat çeken Karaca'yı görenler tanımakta zorlandı.
Ortak bir arkadaşlarının düğününde Kenan Doğulu ile sahne alan Işın Karaca, enerjisi ve zarif görünümüyle göz kamaştırdı. Siyah, vücudu saran bir elbise tercih eden sanatçının, son dönemlerdeki zayıflama süreci sahneye de yansıdı. Takipçileri tarafından "resmen erimiş", "yıllar önceki haline dönmüş" yorumları yapılan Karaca, görüntüsüyle gündem oldu.
🥗SIRRI BALIK YAĞI VE MAGNEZYUM
Kilo verme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Işın Karaca, her şeyin uzman kontrolünde yürütüldüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Bu ülkede Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama sonunda şunu anladım: Bu iş insanın kendini tanımasıyla oluyor."
Karaca'nın bu sözleri, kilo kontrolünün yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir süreç olduğuna da dikkat çekiyor.
🧘♀️ "KENDİNİ TANIYACAKSIN"
Daha önce de zaman zaman kilo alıp vermesiyle gündeme gelen Karaca, bu kez işi kökten çözüme kavuşturmuş gibi görünüyor. Psikolojik farkındalığın ve yaşam biçimi değişikliğinin önemine vurgu yapan Karaca, verdiği kiloların tesadüf olmadığını, uzun süreli bir kararlılığın sonucu olduğunu söylüyor.
📱 SOSYAL MEDYADA GÜNDEM
Işın Karaca'nın yeni hali, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. "Yıllara meydan okuyan güzellik", "İncecik olmuş, maşallah", "Motivasyon kaynağısın" gibi yüzlerce yorum alan sanatçının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
2017 YILINDA DA AMELİYATLA KİLO VERMİŞTİ
Işın Karaca, son dönemdeki dikkat çekici kilo kaybıyla gündemde. 2017 yılında geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından, disiplinli bir diyet ve yaşam tarzı değişikliğiyle 4 ayda 32 kilo vererek 105 kilodan 65 kiloya düştü.
🥗 IŞIN KARACA'NIN UYGULADIĞI DİYET LİSTESİ
Sanatçının diyet programı, yüksek protein ve düşük kalori prensibine dayanıyor:
Sabah Kahvaltısı (160 kalori):
1 bardak yarım yağlı süt
3 yemek kaşığı yulaf