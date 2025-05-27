6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca: Ben bu işi çözdüm

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, büyük bir değişimle hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zayıflama sürecini gözler önüne seren Karaca, 6 ay gibi kısa bir sürede 26 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Sahne aldığı bir düğünde objektiflere takılan Karaca, zarafetiyle dikkat çekti.

6 AYDA 26 KİLO VERDİ! Uzun yıllardır hem sesiyle hem de sahne enerjisiyle müzik dünyasının güçlü isimlerinden biri olan Işın Karaca, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi. Son 6 ayda tam 26 kilo veren Karaca'nın son hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanatçı, Kenan Doğulu ile birlikte sahne aldığı bir düğünde adeta bambaşka biri gibi göründü. İncecik görüntüsüyle dikkat çeken Karaca'yı görenler tanımakta zorlandı.

Ortak bir arkadaşlarının düğününde Kenan Doğulu ile sahne alan Işın Karaca, enerjisi ve zarif görünümüyle göz kamaştırdı. Siyah, vücudu saran bir elbise tercih eden sanatçının, son dönemlerdeki zayıflama süreci sahneye de yansıdı. Takipçileri tarafından "resmen erimiş", "yıllar önceki haline dönmüş" yorumları yapılan Karaca, görüntüsüyle gündem oldu.

🥗SIRRI BALIK YAĞI VE MAGNEZYUM Kilo verme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Işın Karaca, her şeyin uzman kontrolünde yürütüldüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Bu ülkede Sibel Can'la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama sonunda şunu anladım: Bu iş insanın kendini tanımasıyla oluyor." Karaca'nın bu sözleri, kilo kontrolünün yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir süreç olduğuna da dikkat çekiyor.