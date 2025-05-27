SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Harika Avcı’ya ne oldu? Sır perdesi aralandı!
Haberler Magazin Videoları

Harika Avcı'ya ne oldu? Sır perdesi aralandı!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:55:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:08:12

Bir döneme damga vuran Harika Avcı’nın “ölümüm duyulacak” iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Günlerdir merak edilen Avcı’nın son durumu netleşti; komşuları, esnaf ve ev sahibinin avukatı sessizliğini bozdu. Yıldız sanatçının gizemli yaşamına dair perde ilk kez aralandı.

Gerçek adı Nermin Ocak olan 64 yaşındaki Harika Avcı, geçen günlerde hakkında ortaya atılan bir iddiayla hayranlarını endişelendirdi. Avcı'nın "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" dediği öne sürüldü. İddiaları yalanlayan Avcı, "Turp gibiyim hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Ancak iddiaları yalanlayan Avcı'nın ne bir görüntüsü ne de ses kaydı basına yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzay bir yaşam sürdüren Avcı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Avcı'nın yaşadığı mahallenin esnafı, komşuları, apartman görevlisi ve ev sahibinin avukatı ilk kez konuştu.

Neler Oluyor Hayatta'da yer alan habere göre; Avcı, yalnızca sanat dünyasına değil, yaklaşık 5 yıldır etrafındaki herkese kendini tamamen kapatmış durumda. Evinde kimseyle görüşmeden, perdeleri hiç açmadan yaşıyor.

Komşuların anlattığına göre Harika Avcı, sadece sabahın erken saatlerinde köpeğini kısa süreli yürüyüşe çıkarıyor. Üstelik tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takıyordu. Yıllardır kendisiyle tek kelime bile etmeyen komşuları, "Ona hâlâ hayranız, ama hayatından endişeliyiz" diyor.

"NE GELEN VAR NE GİDEN"

Harika Avcı'nın yaşadığı binanın aparman görevlisi Zafer Bey, ünlü isimle yalnızca bir kez 'günaydın'laştığını belirterek şunları söyledi: "Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden"

"SON AYLARDA ÖDEMELERİNİ YAPMIYOR"

Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek ise dikkat çeken iddialarda bulundu. Avukat, Hökenek, şöyle konuştu: "2020'de 2200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı"

"HALA GÜZEL, HALA GURURLU"

Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım da şu ifadeleri kullandı: "Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. 'Benim ihtiyacım yok, başkasına verin' diyor. Hala çok güzel, çok da gururlu"

SIRADAKİ VİDEO
İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı!
27.05.2025Salı
Samet Akaydın Hazal Çağlar evlenme teklifi videosu izle!
27.05.2025Salı
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti | VİDEO
26.05.2025Pazartesi
Edip Akbayram’ın kuzeni Serpil Alkan’dan şoke eden iddia: 14 yaşında bana tecavüz etti | VİDEO
25.05.2025Pazar
Hadise havuz paylaşımıyla dikkat çekti: Sosyal medya onu konuştu
24.05.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Yer: Kağıthane! Pusu kurup kurşun yağdırdılar: 1 ölü! 05:12
Yer: Kağıthane! Pusu kurup kurşun yağdırdılar: 1 ölü!
27.05.2025Salı
Osmangazi’de kaza: Motosiklet sürücüsü vefat etti! 01:33
Feci kaza: Motosikletin sürücüsü vefat etti!
26.05.2025Pazartesi
Trabzon Yomra’da feci kaza: 2 TIR arasında kalan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı 01:15
İki tır arasına sıkışan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
26.05.2025Pazartesi
Maltepe Sahil Yolu’nda feci trafik kazası: 4 yaralı! 01:29
Ağaçları devirip, 2 araca çarptı!
26.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN