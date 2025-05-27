Harika Avcı’ya ne oldu? Sır perdesi aralandı!

Giriş Tarihi: 27.05.2025 17:55:24 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:08:12

Gerçek adı Nermin Ocak olan 64 yaşındaki Harika Avcı, geçen günlerde hakkında ortaya atılan bir iddiayla hayranlarını endişelendirdi. Avcı'nın "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" dediği öne sürüldü. İddiaları yalanlayan Avcı, "Turp gibiyim hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Ancak iddiaları yalanlayan Avcı'nın ne bir görüntüsü ne de ses kaydı basına yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzay bir yaşam sürdüren Avcı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Avcı'nın yaşadığı mahallenin esnafı, komşuları, apartman görevlisi ve ev sahibinin avukatı ilk kez konuştu.

Neler Oluyor Hayatta'da yer alan habere göre; Avcı, yalnızca sanat dünyasına değil, yaklaşık 5 yıldır etrafındaki herkese kendini tamamen kapatmış durumda. Evinde kimseyle görüşmeden, perdeleri hiç açmadan yaşıyor.

Komşuların anlattığına göre Harika Avcı, sadece sabahın erken saatlerinde köpeğini kısa süreli yürüyüşe çıkarıyor. Üstelik tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takıyordu. Yıllardır kendisiyle tek kelime bile etmeyen komşuları, "Ona hâlâ hayranız, ama hayatından endişeliyiz" diyor.

"NE GELEN VAR NE GİDEN"

Harika Avcı'nın yaşadığı binanın aparman görevlisi Zafer Bey, ünlü isimle yalnızca bir kez 'günaydın'laştığını belirterek şunları söyledi: "Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden"

"SON AYLARDA ÖDEMELERİNİ YAPMIYOR"

Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek ise dikkat çeken iddialarda bulundu. Avukat, Hökenek, şöyle konuştu: "2020'de 2200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı"

"HALA GÜZEL, HALA GURURLU"

Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım da şu ifadeleri kullandı: "Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. 'Benim ihtiyacım yok, başkasına verin' diyor. Hala çok güzel, çok da gururlu"