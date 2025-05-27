Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Arzu Çetin oğlu Berk'in depresyona girip ilaç kullandığını cezaevinden çıkmasının ardından kendisine ve Danla Bilic 'e zarar vermesinden korktuğunu dilekçesinde aktardı.

"BANA VE DANLA BİLİC'E ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Dilekçede oğlunun evden çıktığında Danla'yı kastederek 'Yaşattıklarını yaşatacağım bu daha bir şey değil' dediğini tedavisinin yapılması gerektiğini kaydederek Berk Çetin'den şikayetçi olmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma sürüyor.