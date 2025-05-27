SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Fenomen Danla Bilic, uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisine şiddet uyguladığını belirterek darp fotoğrafını paylaşmıştı. Şikayet sonrası Denizli'de yakalanan Çetin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin, oğlu hakkında ihbarcı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 12:20
Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Danla Bilic adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, geçen aylarda kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Karar uymayan Berk Çetin ise Danla Bilic'in yanına giderek şiddet uygulamıştı.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaşmıştı.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Şikayet sonrası Danla Bilic'in eski sevgilisi Denizli'de yakalanması sonrası işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

ANNESİ İHBARCI OLDU!

Sabah'ta yer alan habere göre; konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin, oğlu hakkında ihbarcı oldu.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Savcılığa sunduğu dilekçesinde Çetin, oğlunun tutuklanma olayından 1 gün önce kendisini aradığını, bir hata yapması karşılığında ihbarcı olacağını söylediğini dile getirdi.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

"BANA VE DANLA BİLİC'E ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Arzu Çetin oğlu Berk'in depresyona girip ilaç kullandığını cezaevinden çıkmasının ardından kendisine ve Danla Bilic'e zarar vermesinden korktuğunu dilekçesinde aktardı.

Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Dilekçede oğlunun evden çıktığında Danla'yı kastederek 'Yaşattıklarını yaşatacağım bu daha bir şey değil' dediğini tedavisinin yapılması gerektiğini kaydederek Berk Çetin'den şikayetçi olmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma sürüyor.