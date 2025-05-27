Danla Bilic’i darp eden Berk Çetin’in annesinde flaş hamle! İhbarcı oldu: Bana ve Danla’ya zarar vermesinden korkuyorum!

Danla Bilic adıyla bilinen fenomen Neslihan Damla Aktepe, geçen aylarda kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Karar uymayan Berk Çetin ise Danla Bilic'in yanına giderek şiddet uygulamıştı.
Darp raporu aldığını ve polise giderek şikayetçi olduğunu belirten Bilic, darp fotoğrafını da paylaşmıştı.
Şikayet sonrası Danla Bilic'in eski sevgilisi Denizli'de yakalanması sonrası işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
ANNESİ İHBARCI OLDU!
Sabah'ta yer alan habere göre; konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berk Çetin'in annesi Arzu Çetin, oğlu hakkında ihbarcı oldu.
"BANA VE DANLA BİLİC'E ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"
Arzu Çetin oğlu Berk'in depresyona girip ilaç kullandığını cezaevinden çıkmasının ardından kendisine ve Danla Bilic'e zarar vermesinden korktuğunu dilekçesinde aktardı.
Dilekçede oğlunun evden çıktığında Danla'yı kastederek 'Yaşattıklarını yaşatacağım bu daha bir şey değil' dediğini tedavisinin yapılması gerektiğini kaydederek Berk Çetin'den şikayetçi olmadığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında soruşturma sürüyor.