Kimse Bilmez’in Özlem’i Sevtap Özaltun huzurun sırrını açıkladı 'Akışta kal'

- Mesleğinizi yaparken kendi hayat felsefenizle çeliştiğiniz durumlar oluyor mu?

- Oldu tabii. Çok yönetemediğim durumlar da oldu. İşimi çok seviyorum. Oyunculuktan başka mesleği hiç düşünmedim. Ama bu sektöre adapte olma sıkıntısı yaşadım. Belki de bu benim kuruntularımdan kaynaklanıyordu. Biraz ürkek ve çekingen bir yapım vardı. Daha içe dönük biriydim sektör içinde. Ancak kendi kabuğunuzdan çıkmadığınız süre de bu işinizi yapmaya engel oluyor. Yani piyasada olmanız, daha çok görünmeniz, daha çok sosyalleşmeniz gerekiyor. "Olmayacak, yapmasam mı bu işi?" diye düşündüğüm zamanlar oldu ama işime olan sevgim kazandı. Şu an böyle çelişkilerim yok. Dengeyi kurdum.