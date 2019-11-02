Özlem Uzan'ın firari eşi Hakan Uzan'dan boşandığı ortaya çıktı! Sözleri şok etti: Son derece...

'SON DERECE AGRESİF'

Özlem Uzan, İstanbul Aile Mahkemesi'nde açtığı davada, Hakan Uzan ile evlendikten sonra eşinin son derece agresif, her şeye bağıran ve hakaret eden bir kişi olduğunu iddia etmiş, 2002'de hamile kaldıktan sonra henüz evliliğinin birinci yılında eşi ile birlikte Uzan Ailesi'nin tüm mal varlığına el konulduğunu söylemişti.