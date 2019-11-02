Özlem Uzan'ın firari eşi Hakan Uzan'dan boşandığı ortaya çıktı! Sözleri şok etti: Son derece...
İmar Bankası soruşturması nedeniyle yurt dışına kaçtıktan 13 yıl sonra Türkiye'ye dönen ve ifadesinin ardından serbest bırakılınca eşi Hakan Uzan'a boşanma davası açan eski Televole sunucusu Özlem Uzan'ın geçen ay boşandığı ortaya çıktı. Firari koca Hakan Uzan'a açtığı boşanma davasında müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini ve 8 milyon lira tazminat talep eden Özlem Uzan'ın sözleri ise herkesi şoke etti.
'SON DERECE AGRESİF'
Özlem Uzan, İstanbul Aile Mahkemesi'nde açtığı davada, Hakan Uzan ile evlendikten sonra eşinin son derece agresif, her şeye bağıran ve hakaret eden bir kişi olduğunu iddia etmiş, 2002'de hamile kaldıktan sonra henüz evliliğinin birinci yılında eşi ile birlikte Uzan Ailesi'nin tüm mal varlığına el konulduğunu söylemişti.
8 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ
Özlem Uzan, eşi Hakan Uzan'ın engel olması nedeniyle uzun yıllar Türkiye'ye dönemediğini, şiddet ve hakaretler sürünce Türk Konsolosluğu'na sığınarak geçici pasaportla yurda dönüş yapabildiğini iddia etmişti. Boşanma davasında müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Özlem Uzan, 8 milyon lira tazminat istedi.