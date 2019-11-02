Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı
Daha önce pek çok dava haberiyle gündeme gelen şarkıcı Emrah Erdoğan yine bir dava haberiyle gündemde... Emrah Erdoğan'ın mülk sahibi olduğu mekanın içerisindeki kaçak yapı, savcılığa şikayt edildi. Etiler'de bulunan mekanın işletmecisi için imar kirliliğine neden olma suçundan beş yıla kadar hapsi isteniyor.
02.11.2019 11:03
- Son Güncelleme: 02.11.2019 11:08
UYARIYI DİKKATE ALMADILAR
İstanbul İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü yetkilileri; Etiler Nispetiye Caddesi'nde bulunan mekandaki kaçak yapıyla ilgili tutanak düzenledi. Belediye ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız yapının düzeltilmesi için mekanı uyardı. Gerekli düzeltmeler yapılmayınca, durum savcılığa bildirildi.
Emrah, izinsiz yapılan tente sistemi ve alan büyütme işleminin kiracı tarafından yapıldığını beyan edip, kira sözleşmesini delil olarak sundu. Mekanın işletmecisi hakkında, imar kirliliğine neden olma suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Şarkıcı Emrah daha önce defalarca dava haberleriyle gündeme gelmişti.Onlardan en ünlüsü de Emral vakası.
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