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Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı

Daha önce pek çok dava haberiyle gündeme gelen şarkıcı Emrah Erdoğan yine bir dava haberiyle gündemde... Emrah Erdoğan'ın mülk sahibi olduğu mekanın içerisindeki kaçak yapı, savcılığa şikayt edildi. Etiler'de bulunan mekanın işletmecisi için imar kirliliğine neden olma suçundan beş yıla kadar hapsi isteniyor.

02.11.2019 11:03 - Son Güncelleme: 02.11.2019 11:08
Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı

Emrah Erdoğan'ın mülk sahibi olduğu Etiler'deki Casita adlı mekanda, yapıya aykırı olarak tadilat yapıldığı belirlendi.

Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı

UYARIYI DİKKATE ALMADILAR

İstanbul İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü yetkilileri; Etiler Nispetiye Caddesi'nde bulunan mekandaki kaçak yapıyla ilgili tutanak düzenledi. Belediye ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız yapının düzeltilmesi için mekanı uyardı. Gerekli düzeltmeler yapılmayınca, durum savcılığa bildirildi.

Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı

İZİNSİZ TENTE YAPILMIŞ
Soruşturma kapsamında mülk sahibi Emrah'ın ifadesi alındı. Ünlü şarkıcı, mülkü 2018 yılı başında Şiba Canpolat'a ait işletmeye kiraya verdiğini belirtti.

Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı

Emrah, izinsiz yapılan tente sistemi ve alan büyütme işleminin kiracı tarafından yapıldığını beyan edip, kira sözleşmesini delil olarak sundu. Mekanın işletmecisi hakkında, imar kirliliğine neden olma suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Emrah daha önce defalarca dava haberleriyle gündeme gelmişti.Onlardan en ünlüsü de Emral vakası.

Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı

80'li yılların başında hayatımıza "Küçük Emrah" olarak giren Emrah , gerek şarkıları gerekse filmleriyle bizim için dram sözcüğünün karşılığı gibiydi.

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