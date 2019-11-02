Emrah Erdoğan yine davalık oldu, hapsi isteniyor! Ortalık fena karıştı

Emrah, izinsiz yapılan tente sistemi ve alan büyütme işleminin kiracı tarafından yapıldığını beyan edip, kira sözleşmesini delil olarak sundu. Mekanın işletmecisi hakkında, imar kirliliğine neden olma suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Emrah daha önce defalarca dava haberleriyle gündeme gelmişti.Onlardan en ünlüsü de Emral vakası.