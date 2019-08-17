Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Bakın kiminle evliymiş...

atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla sunuculukta da başarılı olduğunu gösteren Murat Yıldırım sosyal medyayı sallıyor. Murat Yıldırım ile ilgili bilgileri internette arayan hayranları yıldız ismin eski eşine yaptığı evlenme teklifin, görünce şoke oldu. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eski eşleri...