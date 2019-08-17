Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın eski eşi şaşkına çevirdi! Bakın kiminle evliymiş...
Murat Yıldırım, gerek film ve dizilerdeki oyunculuğuyla gerekse Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almayı başardı. Ekranların yakışıklı siması Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. Milyoner'in sevilen sunucusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Fakat Murat Yıldırım hakkında hayranlarının dahi birçoğunun bilmediği bir gerçek var! Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...
17.08.2019 08:10
- Son Güncelleme: 17.08.2019 08:57
atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla sunuculukta da başarılı olduğunu gösteren Murat Yıldırım sosyal medyayı sallıyor. Murat Yıldırım ile ilgili bilgileri internette arayan hayranları yıldız ismin eski eşine yaptığı evlenme teklifin, görünce şoke oldu. İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eski eşleri...
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