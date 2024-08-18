Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın tanışma hikayesine bakın! Biri Ezel'in diğeri Selana'nın yıldızıydı...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ama bu büyük aşkın nasıl başladığını biliyor musunuz? O yıllarda Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri, "Ezel" dizisiyle zirveye çıkmış, her adımı olay oluyordu. Sinem Kobal ise "Selena" ile gönülleri fethetmiş, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken genç bir yıldızdı. İşte romantizmin ve biraz da tesadüfün karıştığı eğlenceli tanışma hikayeleri!