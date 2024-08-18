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Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'a eleştiri yağmuru! 20 gün sonra sahnelere dönünce olanlar oldu: Bu ne acele!

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, kısa süre önce yaşadığı büyük acıyla gündeme gelmişti. MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, bu zor günlerinde büyük bir üzüntü yaşamış ve sevenlerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ancak, oğlunun vefatından sadece 20 gün sonra sahnelere geri dönmesi, sosyal medyada gündem yarattı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 17:55 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 18:11
Oğlu Harun Akaröz’ü kaybeden Safiye Soyman’a eleştiri yağmuru! 20 gün sonra sahnelere dönünce olanlar oldu: Bu ne acele! 1

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, kısa süre önce yaşadığı büyük acıyla gündeme gelmişti. MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, bu zor günlerinde büyük bir üzüntü yaşamış ve sevenlerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ancak, oğlunun vefatından sadece 20 gün sonra sahnelere geri dönmesi, sosyal medyada gündem yarattı.

Oğlu Harun Akaröz’ü kaybeden Safiye Soyman’a eleştiri yağmuru! 20 gün sonra sahnelere dönünce olanlar oldu: Bu ne acele! 2

63 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'in yüreğine evlat ateşi düştü.

Oğlu Harun Akaröz’ü kaybeden Safiye Soyman’a eleştiri yağmuru! 20 gün sonra sahnelere dönünce olanlar oldu: Bu ne acele! 3

Bir süredir MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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