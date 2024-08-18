Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'a eleştiri yağmuru! 20 gün sonra sahnelere dönünce olanlar oldu: Bu ne acele!

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, kısa süre önce yaşadığı büyük acıyla gündeme gelmişti. MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, bu zor günlerinde büyük bir üzüntü yaşamış ve sevenlerinin desteğiyle ayakta kalmaya çalışmıştı. Ancak, oğlunun vefatından sadece 20 gün sonra sahnelere geri dönmesi, sosyal medyada gündem yarattı.