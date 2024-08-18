Ceyda Düvenci eski eşi Bülent Şakrak'a taş mı attı? Güçlü Mete'nin yorum yaptığı fotoğrafta olay gönderme: Tüm kalpsizliklere inat…

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, gönlünü Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptırdı. Ancak Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın ayrılığı, magazin dünyasında konuşulmaya devam etti. Herkes, bu ünlü çiftin yollarını neden ayırdığı konusunda merak içindeyken, Ceyda Düvenci'den gelen bir paylaşım kafaları iyice karıştırdı. "Tüm kalpsizlere inat…" diye başlayan bu gönderme, acaba eski eşi Bülent Şakrak'a bir taş mı?