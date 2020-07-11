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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Sinem Kobal'ın eşi...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile her paylaşımları olay olan Kenan İmirzalıoğlu bir süre önce ilk çocuğunu kucağına alacak. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğunu merak ediyor. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.

11.07.2020 17:40 - Son Güncelleme: 11.07.2020 17:40
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Sinem Kobal'ın eşi...

İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Sinem Kobal'ın eşi...

SANEM ÇELİK

İstanbul

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Sinem Kobal'ın eşi...

SABİNA TOZİYA
Üsküp, Kuzey Makedonya

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Sinem Kobal'ın eşi...

KENAN ÇOBAN
Elâzığ

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereliymiş! Sinem Kobal'ın eşi...

TURGAY TANÜLKÜ
Uşak

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