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Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!

Pınar Altuğ Ege tatiline devame diyor. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu kızı ve eşi ile Ege koylarında aldı. Tekne ile denize açılan Pınar Altuğ ve ailesinin tatili tam gaz devam ederken, Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ bikinili yakalandı. Teknede duş aldığı sırada görüntülenen Pınar Altuğ'a, 'Kim der 45 yaşında!' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte 2020 yaz tatilinde bikinili ünlüler kervanına katılan Pınar Altuğ...

12.07.2020 09:48 - Son Güncelleme: 12.07.2020 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





