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Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!

Pınar Altuğ Ege tatiline devame diyor. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu kızı ve eşi ile Ege koylarında aldı. Tekne ile denize açılan Pınar Altuğ ve ailesinin tatili tam gaz devam ederken, Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ bikinili yakalandı. Teknede duş aldığı sırada görüntülenen Pınar Altuğ'a, 'Kim der 45 yaşında!' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte 2020 yaz tatilinde bikinili ünlüler kervanına katılan Pınar Altuğ...

12.07.2020 09:48 - Son Güncelleme: 12.07.2020 10:04
Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, ailesi ile birlikte Ege tatiline devam ediyor. Ekranlarıns evilen ismi Pınar Altuğ, bikinili objektiflere takıldı. 45 yaşında bir çocuk annesi olan güzel oyuncu, fit görünümü ile dikkat çekti.

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Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!

Kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile Marmaris koylarında demir atan Pınar Altuğ, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. 45 yaşındaki oyuncu, bir ara sıcaktan bunalınca teknesinde duş aldı.

Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!

İşte eşi ve kızı ile tatilde olan Pınar Altuğ'un bikinili görüntüsü ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden fotoğraflar...

Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!

BERGÜZAR KOREL

Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!

Instagram'dan yayınlayan Bergüzar Korel, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alarak kendi özel haberini yapmıştı. Korel, fotoğraflarının altına şu mesajı düşmüştü: Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

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