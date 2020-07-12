Pınar Altuğ bikinili yakalandı! Teknesinde duş alan Pınar Altuğ'u görenler 'Kim der 45 yaşında' şeklinde yorum yaptı!
Pınar Altuğ Ege tatiline devame diyor. 45 yaşındaki Pınar Altuğ, normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte soluğu kızı ve eşi ile Ege koylarında aldı. Tekne ile denize açılan Pınar Altuğ ve ailesinin tatili tam gaz devam ederken, Çocuklar Duymasın'ın sevilen ismi Pınar Altuğ bikinili yakalandı. Teknede duş aldığı sırada görüntülenen Pınar Altuğ'a, 'Kim der 45 yaşında!' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte 2020 yaz tatilinde bikinili ünlüler kervanına katılan Pınar Altuğ...
Instagram'dan yayınlayan Bergüzar Korel, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alarak kendi özel haberini yapmıştı. Korel, fotoğraflarının altına şu mesajı düşmüştü: Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.