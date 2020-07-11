Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel bikinili yakalandı! 2 çocuk annesi ama...
Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel fiziğiyle herkesi kıskandırıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen Zeynep Sever Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Demirel, önceki gün kaldıkları otelin havuzunda kızlarıyla görüntülendi. 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in kusursuz fiziği, genç kızlara taş çıkarttı.
11.07.2020 16:40
- Son Güncelleme: 11.07.2020 16:59
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