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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel bikinili yakalandı! 2 çocuk annesi ama...

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel fiziğiyle herkesi kıskandırıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen Zeynep Sever Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Demirel, önceki gün kaldıkları otelin havuzunda kızlarıyla görüntülendi. 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in kusursuz fiziği, genç kızlara taş çıkarttı.

11.07.2020 16:40 - Son Güncelleme: 11.07.2020 16:59
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel bikinili yakalandı! 2 çocuk annesi ama...

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Demirel, önceki gün kaldıkları otelin havuzunda kızlarıyla görüntülendi.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel bikinili yakalandı! 2 çocuk annesi ama...

Habertürk'te yer alan habere göre; Demirel, geçtiğimiz gün konakladıkları otelin havuz başında objektiflere takıldı.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel bikinili yakalandı! 2 çocuk annesi ama...

Tüm gün kızlarıyla ilgilenen Zeynep Demirel, bir taraftan da güneşin keyfini çıkardı.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel bikinili yakalandı! 2 çocuk annesi ama...

Zaman zaman kızlarıyla oyunlar oynayan Demirel'in neşesi bir hayli yerindeydi.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel bikinili yakalandı! 2 çocuk annesi ama...

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever, 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı dünyaya getirmişti.

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