RAMAZAN İMSAKİYE
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Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer Sihirli Annem'in...

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Galatasaray Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Cedolin isimli bir yarışmacı elendikten hemen sonra ayağa kalktı ve sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin meğer bir zamanlar büyük ilgiyle takip edilen Sihirli Annem oyuncusuymuş...

11.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 11.05.2021 11:39
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer Sihirli Annem'in...

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer bir dönemin büyük ilgiye takip edilen dizisi Sihirli Annem oyuncusuymuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer Sihirli Annem'in...

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile izleyicileri Atv ekranlarına kilitliyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer Sihirli Annem'in...

Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer Sihirli Annem'in...

Romantik anların yaşandığı yarışmada Cedolin'in çok tanıdık biri olduğu öğrenildi.

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer Sihirli Annem'in...

SİHİRLİ ANNEM'DE ROL ALMIŞTI

İtalyan kökenli olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 29 yaşındaki Michele Cedolin'in yıllar önce yayınlanan ve hala günümüzde de konuşulmaya devam eden Sihirli Annem dizisindeki Kerem olduğu ortaya çıktı.