Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Meğer Sihirli Annem'in...

Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin bakın kim çıktı! Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümde Galatasaray Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Cedolin isimli bir yarışmacı elendikten hemen sonra ayağa kalktı ve sevgilisinin yanına giderek evlenme teklifi etti. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklif eden yarışmacı Michele Cedolin meğer bir zamanlar büyük ilgiyle takip edilen Sihirli Annem oyuncusuymuş...

11.05.2021 11:07 - Son Güncelleme: 11.05.2021 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





