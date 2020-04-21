Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun şoke olduğu anlar! Yarışmacısı arkadaşı çıkınca...

Aslen Ankaralı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 45 yaşındaki Hasan Bektaş Baran Kurutepe, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Şu anda özel bir firmada inşaat mühendisi olarak çalışan Baran Bey, gezmeyi çok sevdiğini söyledi.