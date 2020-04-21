Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nun şoke olduğu anlar! Yarışmacısı arkadaşı çıkınca...
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster son bölümde yarışmacısının arkadaşı olduğunu fark edince şoke oldu! Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 21 Nisan Pazartesi günü Atv ekranlarında yayınlanan son bölümde, oyuncu ve aynı zamanda başarılı sunuculuğu ile milyonların sevgisini kazanan Kenan İmirzalıoğlu'nun arkadaşı yarıştı. Aslen Ankaralı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 45 yaşındaki Hasan Bektaş Baran Kurutepe, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Şu anda özel bir firmada inşaat mühendisi olarak çalışan Baran Bey ile Kenan İmirzalıoğlu arasındaki samimi diyaloglar ekranları başındaki izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı.
21.04.2020 10:32
- Son Güncelleme: 21.04.2020 10:54
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