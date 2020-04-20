Haberler Galeri Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusu damga vurdu. Birçok kişi sorunun cevabını merakla aramaya başladı. Peki, "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı ve Milyoner'in yeni bölümünden kareler...

20.04.2020 23:50 - Son Güncelleme: 21.04.2020 00:15
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

Birçok kişi sorunun cevabını merakla aramaya başladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

Peki, "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

İşte sorunun cevabı ve Milyoner'in yeni bölümünden kareler...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bilim insanları bile şaşırdı! Uğur böceğinin mucizesi meğer kanatlarındaymış
Bilim insanları bile şaşırdı! Uğur böceğinin mucizesi meğer kanatlarındaymış