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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Osmanlı' sorusu: Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için kullanılan addır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusu damga vurdu. Birçok kişi sorunun cevabını merakla aramaya başladı. Peki, "Âsitâne ve Dersaadet hangi şehir için Osmanlı Devleti zamanında kullanılan adlardandır?" sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı ve Milyoner'in yeni bölümünden kareler...

20.04.2020 23:50 - Son Güncelleme: 21.04.2020 00:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





