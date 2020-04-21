Haberler
Galeri
Magazin
Mehmet Akif Alakurt'tan akılalmaz video! Kolunu kesip sosyal medyadan paylaştı: Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor
Mehmet Akif Alakurt'tan akılalmaz video! Kolunu kesip sosyal medyadan paylaştı: Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor
Adanalı dizisiyle adını duyuran ve son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, akılalmaz hareketlere devam ediyor. Antalya'da yaşamaya başlayan Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından kolunu bıçakla kestiği videoyu paylaştı. Kız arkadaşıyla oturduğu sırada elindeki bıçakla kolunu kesen Alakurt, o anların videosunu paylaşarak, "Kendime zarar vermek hoşuma gidiyor" dedi.
21.04.2020 11:06
- Son Güncelleme: 21.04.2020 11:19
Mehmet Akif Alakurt, kolunu kesti ve o anların videosunu Instagram'ın story bölümünden paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti! Videoyu çeken kişinin 'Niye yaptın bunu şimdi anlamadım?' diye sorması üzerine Alakurt, "Hoşuma gidiyor kendime zarar vermek." dedi.
AKILALMAZ HAREKETLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Uzun süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Mehmet Akif Alakurt, mesleğini bıraktıktan sonra yaptığı açıklama ve paylaşımlarla gündemden bir türlü düşmedi.
'HAYVANI NİYE ÖLDÜRDÜN DİYENLERE CEVABEN'
Arabasıyla üzerinden geçerek, bile isteye bir canlının ölümüne yol açan Mehmet Akif Alakurt, kanlar içinde kalan yılanın fotoğrafını da Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.
Açıklama olarak da "Hayvanı niye öldürdün diyenlere cevaben. Ölüm de yaşam da Allah'ın emri mantık bu değil mi?" demişti.