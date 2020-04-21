Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı imaj değiştirdi! Ozan Akbaba son haliyle şoke etti 'Kökü bizde sıkıntı yok'
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba yeni imajıyla gündem oldu! Korona virüs nedeni ile evinden dışarı çıkmayan ünlüler, kuaför işlerini evde kendileri halletmeye başladı. Evde saç ve sakal tıraşı olan Ozan Akbaba son hali Instagram hesabından paylaştı. Ozan Akbaba'nın "Bi rahatlık, bi ferahlık.. Kökü bizde, sıkıntı yok" yazısı akıllara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm çekimlerinin bittiği ve sezon finaline doğru gittiği yönünde iddialara neden oldu. İşte EDHO'nun gözü kara İlyas'ı Ozan Akbaba'nın yeni imajı ve yıllar içerisindeki değişimi...
OZAN AKBABA KİMDİR?
Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer alana Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor.
2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile kariyerine ilk adımını atan Ozan Akbaba, 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Ayrıca Sıla'nın Yeni Ay albümünde bulunan Vaziyetler şarkısının klibinde oynamıştır. Ozan Akbaba şimdilerde ise Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.