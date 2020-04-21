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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı imaj değiştirdi! Ozan Akbaba son haliyle şoke etti 'Kökü bizde sıkıntı yok'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba yeni imajıyla gündem oldu! Korona virüs nedeni ile evinden dışarı çıkmayan ünlüler, kuaför işlerini evde kendileri halletmeye başladı. Evde saç ve sakal tıraşı olan Ozan Akbaba son hali Instagram hesabından paylaştı. Ozan Akbaba'nın "Bi rahatlık, bi ferahlık.. Kökü bizde, sıkıntı yok" yazısı akıllara Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm çekimlerinin bittiği ve sezon finaline doğru gittiği yönünde iddialara neden oldu. İşte EDHO'nun gözü kara İlyas'ı Ozan Akbaba'nın yeni imajı ve yıllar içerisindeki değişimi...

21.04.2020 09:50 - Son Güncelleme: 21.04.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





