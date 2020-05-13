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Murat Boz ve Burcu Bakdur sevgili mi? Şoke eden detay hayranlarının dikkatinden kaçmadı!
Murat Boz ve Burcu Bakdur sevgili mi? Şoke eden detay hayranlarının dikkatinden kaçmadı!
Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz, Burcu Bakdur ile sevgili iddiası gündeme bomba gibi düştü. Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini evinde geçiren Murat Boz ile sunucu Burcu Bakdur arasında yaşananlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Peki Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilen Burcu Bakdur kaç yaşında?
13.05.2020 13:29
- Son Güncelleme: 13.05.2020 13:47
Şarkıcı Murat Boz'un reklam yazarı ve sunucu Burcu Bakdur'la takipleşmesi ve yorumlaşması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.
Murat Boz, Burcu Bakdur'un hemen her fotoğrafını anında beğeniyor.
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Bakdur da Boz'un her fotoğrafına yorum yapıyor.
İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşünen fanlar, "Bu kadar belli etmeseniz!" yorumları yapmaya başladı.
Aslı Enver'den 4 ay önce ayrılan Murat Boz ile Deren Talu'nun, mimar Efe Kesgün'ün doğum günü partisinde yakınlaştığı ileri sürülmüştü.
Boz, Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikoduları için "Evet doğum gününde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu ya da başka bir durum tabii ki de yok" demişti.