Haberler Galeri Magazin Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 65 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş geri plana çekildi. Güzelliği hala dillere destan olan ve yılların kendisinden bir alıp götüremediği Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz günlerde de güzelliğiyle yine sosyal medyaya damga vurdu ve trend listesinde başı çekti. Ardından en çok merak edilen kişi ise kızı oldu. Torunu ile ilgilendiğini açıklayan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimle evli çıktı. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

13.05.2020 14:54 - Son Güncelleme: 13.05.2020 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





