RAMAZAN İMSAKİYE
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Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 65 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş geri plana çekildi. Güzelliği hala dillere destan olan ve yılların kendisinden bir alıp götüremediği Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Geçtiğimiz günlerde de güzelliğiyle yine sosyal medyaya damga vurdu ve trend listesinde başı çekti. Ardından en çok merak edilen kişi ise kızı oldu. Torunu ile ilgilendiğini açıklayan Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kimle evli çıktı. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

13.05.2020 14:54 - Son Güncelleme: 13.05.2020 14:54
Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu, hayranlarına çok uzaklardan sosyal medya aracılığıyla selam gönderiyor. Türk sinemasının "altın çağına" damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor. Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.

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Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında. Güzel oyuncu Instagram'da yaptığı paylaşımda hayatıyla ilgili son gelişmelerden takipçilerini haberdar etti.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerden biri olan oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından bir takipçisinin, "Ekranlara dönmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

Şimdilerde sakin bir yaşam süren Bubikoğlu, bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz."

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kim çıktı! Yeşilçam güzelinin kızı da ünlüymüş...

"Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum."

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