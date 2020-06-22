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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık açıklaması! "Kızım ne isterse yerine getireceğim, Sinem de..."

Sinem Kobal'ın hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra Atv ekranlarında sunduğu dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de gelen babalık itirafının ardından Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde 46. yaş gününü kutlayan İmirzalıoğlu için, Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda sürpriz kutlama gerçekleşti. Babalık heyecanı saran karizmatik sunucu kızının istediği her şeyi yapacağını ifade etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal ve bebeği hakkında yaptığı açıklama...

22.06.2020 11:37 - Son Güncelleme: 22.06.2020 11:56
Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık açıklaması! Kızım ne isterse yerine getireceğim, Sinem de...

5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Muğla'da kızı ile birlikte denizin keyfini çıkarıyor. Eşi Kenan İmirzaıoğlu'nun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Sinem Kobal ve bebeği hakkında İmirzalıoğlu'dan açıklama geldi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık açıklaması! Kızım ne isterse yerine getireceğim, Sinem de...

İYİ Kİ DOĞDUN KENAN!

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün 46 yaşına bastı. Programın Yenibosna'daki stüdyosunda, İmirzalıoğlu için sürpriz kutlama yapıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık açıklaması! Kızım ne isterse yerine getireceğim, Sinem de...

Ünlü oyuncu, ATV yöneticileri ile yapım ekibinin sürprizi karşısında çok mutlu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık açıklaması! Kızım ne isterse yerine getireceğim, Sinem de...

'BENİM İÇİN ONUR'

İmirzalıoğlu, "Yıllarca çok beğenerek takip ettiğim programın sunuculuğunu yapmak benim için onur" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık açıklaması! Kızım ne isterse yerine getireceğim, Sinem de...

Mutluluğu her halinden belli olan Kenan İmirzalıoğlu, Atv ekranlarındageçtiğimiz ay gülümseten bir itirafta bulundu.

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