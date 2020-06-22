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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'dan babalık açıklaması! "Kızım ne isterse yerine getireceğim, Sinem de..."

Sinem Kobal'ın hamile olduğu ortaya çıktıktan sonra Atv ekranlarında sunduğu dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de gelen babalık itirafının ardından Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde 46. yaş gününü kutlayan İmirzalıoğlu için, Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda sürpriz kutlama gerçekleşti. Babalık heyecanı saran karizmatik sunucu kızının istediği her şeyi yapacağını ifade etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal ve bebeği hakkında yaptığı açıklama...

22.06.2020 11:37 - Son Güncelleme: 22.06.2020 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





