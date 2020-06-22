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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı video ile şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz

Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya'nın TikTok hesabından kızı Melisa ile dans ettiği anların videosunu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ilk eşi Seda Başbuğ ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ve kızı ile dikkat çekti. Babalar Günü'nde kızları ile birlikte vakit geçiren Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz. İşte başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın eşleri ve kızları...

22.06.2020 12:29 - Son Güncelleme: 22.06.2020 12:50
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı video ile şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yaz ayından bu yana kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşıyor. Babalar Günü'nde kızları ile birlikte vakit geçiren Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından yayınladığı video ile gündeme bomba gibi düştü.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı video ile şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz

ACUN DANS ETTİ GÖRENLER ŞOKE OLDU

Kızı Melisa ile dans eden Acun Ilıcalı, aynı videoyu kendi Instagram hesabından da yayınladı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı video ile şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz

Videonun köşelerinde Altunkaya'nın TikTok kullanıcı adının yazması dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı video ile şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliği ile dikkat çekti. Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı video ile şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz

Acun Ilıcalı'nın solundaki kızı hamile olan Banu Ilıcalı sağındaki kızı ise ikinci eşinden dünyaya gelen Leyla Ilıcalı...

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