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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın TikTok hesabından paylaştığı video ile şaşırttı! Onu hiç böyle görmediniz

Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya'nın TikTok hesabından kızı Melisa ile dans ettiği anların videosunu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ilk eşi Seda Başbuğ ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, yeni sevgilisi ve kızı ile dikkat çekti. Babalar Günü'nde kızları ile birlikte vakit geçiren Acun Ilıcalı'yı hiç böyle görmediniz. İşte başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın eşleri ve kızları...

22.06.2020 12:29 - Son Güncelleme: 22.06.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





