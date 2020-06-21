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Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal

Sinem Kobal Instagram paylaşımlarına devam ediyor. 18 Haziran'da 46 yaşına giren Kenan İmirzalıoğlu'na eşi Sinem Kobal'dan romantik bir kutlama gelmişti. Sosyal medya hesabından İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşan Kobal'a beğeni yağmıştı. Marmaris Selimiye'de tatil yapan Sinem Kobal, son hali ile yine sosyal medya gündeminde. Instagram paylaşımlarına devam eden Kobal, fotoğraflarda karnını göstermemeye özen gösteriyor.

21.06.2020 10:53 - Son Güncelleme: 21.06.2020 11:12
Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal

Sinem Kobal Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Bebeği ile güneşin tadını çıkaran Sinem Kobal, son halini paylaştı. Fotoğraflarında karnını göstermeyen Kobal, doğal güzelliği ile sosyal medya gündeminde...

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Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni yaşını, eşi Sinem Kobal, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde bu fotoğrafla kutladı. Kobal'ın, 'İyi ki doğdun sevgilim' notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal

Genelde tekne tatili yapmayı tercih eden çiftten İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın teknede rahat edemeyeceğini düşündü ve hamile eşi için Marmaris Selimiye'de bir otelin iki odasını kapattı.

Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal

İKİ ODA TUTTU

Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan Kenan İmirzalıoğlu, 54 bin TL'yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı. Eşinin organik beslenmesini isteyen Kenan İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi.

Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal

İşte Sinem Kobal'ın son hali...

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