Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal
Sinem Kobal Instagram paylaşımlarına devam ediyor. 18 Haziran'da 46 yaşına giren Kenan İmirzalıoğlu'na eşi Sinem Kobal'dan romantik bir kutlama gelmişti. Sosyal medya hesabından İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşan Kobal'a beğeni yağmıştı. Marmaris Selimiye'de tatil yapan Sinem Kobal, son hali ile yine sosyal medya gündeminde. Instagram paylaşımlarına devam eden Kobal, fotoğraflarda karnını göstermemeye özen gösteriyor.
İKİ ODA TUTTU
Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan Kenan İmirzalıoğlu, 54 bin TL'yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı. Eşinin organik beslenmesini isteyen Kenan İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi.