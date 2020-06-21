Sinem Kobal'ın son hali merak ediliyordu... İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal

İKİ ODA TUTTU

Günlüğü 1200 TL olan odaları 45 günlüğüne tutan Kenan İmirzalıoğlu, 54 bin TL'yi peşin verdi. Bir odayı kendileri için düşünen ünlü çift, diğer odayı da kendilerini ziyaret etmeye gelecek olan aile üyeleri ve arkadaşları için ayarladı. Eşinin organik beslenmesini isteyen Kenan İmirzalıoğlu, otelin aşçısından Kobal için özel yemekler çıkarmasını da istedi.