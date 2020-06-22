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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın yemek takımı servet değerinde! "Benim kaşem yüksektir"

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bu kez son hali ile değil servet değerindeki yemek takımı ile gündem oldu. Bir zamanların en dikkat çeken isimlerinden olan Yeşilçam yıldızı Banu Alkan yine açıklamalarıyla dikkat çekti. Banu Alkan "Zaman zaman polemiğe girdiğiniz Bülent Ersoy TV şovundan 3 ayda 3 milyon 750 bin TL kazandı. Bu parayı duyunca ne yaptınız?" sorusuna cevap verdi. "Kaşem yüksektir" diyen 62 yaşındaki Banu Alkan'ın yemek takımının değeri dudak uçuklattı.

22.06.2020 10:45 - Son Güncelleme: 22.06.2020 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





