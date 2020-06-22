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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın yemek takımı servet değerinde! "Benim kaşem yüksektir"
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın yemek takımı servet değerinde! "Benim kaşem yüksektir"
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bu kez son hali ile değil servet değerindeki yemek takımı ile gündem oldu. Bir zamanların en dikkat çeken isimlerinden olan Yeşilçam yıldızı Banu Alkan yine açıklamalarıyla dikkat çekti. Banu Alkan "Zaman zaman polemiğe girdiğiniz Bülent Ersoy TV şovundan 3 ayda 3 milyon 750 bin TL kazandı. Bu parayı duyunca ne yaptınız?" sorusuna cevap verdi. "Kaşem yüksektir" diyen 62 yaşındaki Banu Alkan'ın yemek takımının değeri dudak uçuklattı.
22.06.2020 10:45
- Son Güncelleme: 22.06.2020 10:59
'Afrodit' lakaplı Yeşilçam yıldızı Banu Alkan, servet değerinde olduğunu iddia ettiği antika yemek takımı ile magazin gündemine geldi. Banu Alkan "Zaman zaman polemiğe girdiğiniz Bülent Ersoy TV şovundan 3 ayda 3 milyon 750 bin TL kazandı. Bu parayı duyunca ne yaptınız?" sorusuna cevap verdi.
62 yaşındaki oyuncu, "Para kazansınlar tabii, onlar adına sevinirim. 'Afrodit' olarak benim de kaşem yüksektir. Bunu herkes bilir" dedi.
"Salonumdaki bir yemek takımım servet değerinde. Paraya hiç önem vermedim. 'Hayır' dediğim birçok projede başkaları oynuyor. Ama yerim dolmuyor."
Banu Alkan; gül ağacından yapılmış, antika yemek takımının 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğunu söyleyerek, sosyal medyayı sallamıştı.
Bülent Ersoy ile Banu Alkan, geçtiğimiz yıllarda Show TV ekranlarında yayınlanan 'Dünya Güzellerim' adlı programda, birlikte kamera karşısına geçmişti.