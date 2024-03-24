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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU ve CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu açtırdığı video ile çalkalandı

ATV'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", heyecan dolu bir bölümle izleyicilerini ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla her hafta milyonları ekran başına toplayan program, bu kez tarihi bir anı yaşamaya hazırlanıyor. Son bölümde milyonluk soruya doğru cevap veren ve 1 milyon TL'lik ödülü cebine koyan Berk Göktaş, tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu hafta, heyecan dorukta; zira ATV ekranlarında ilk kez 5 milyon TL'lik bir soru sorulacak. Programın tarihine geçecek bu özel bölümünde Berk Göktaş, 5 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlaması halinde, "Kim Milyoner Olmak İster?"in tarihinde bir ilki gerçekleştirecek ve 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 10:50 Güncelleme 24 Mart 2024, 10:50
Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU ve CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu açtırdığı video ile çalkalandı 1

Bugün akşam, Türkiye'nin en heyecanlı bilgi yarışması programı olan "Kim Milyoner Olmak İster" ekranlara tarihi bir an yaşatmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 5 milyon TL değerindeki devasa soruyu soracak ve stüdyodaki tansiyon doruklara çıkacak.

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU ve CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu açtırdığı video ile çalkalandı 2

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU ve CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu açtırdığı video ile çalkalandı 3

TARİHTE İLK

Berk Göktaş, bu akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

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