Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU ve CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu açtırdığı video ile çalkalandı

Bugün akşam, Türkiye'nin en heyecanlı bilgi yarışması programı olan "Kim Milyoner Olmak İster" ekranlara tarihi bir an yaşatmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 5 milyon TL değerindeki devasa soruyu soracak ve stüdyodaki tansiyon doruklara çıkacak.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.
TARİHTE İLK
Berk Göktaş, bu akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.