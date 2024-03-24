Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU ve CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Berk Göktaş 5 milyonluk soruyu açtırdığı video ile çalkalandı

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Bugün akşam, Türkiye'nin en heyecanlı bilgi yarışması programı olan "Kim Milyoner Olmak İster" ekranlara tarihi bir an yaşatmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 5 milyon TL değerindeki devasa soruyu soracak ve stüdyodaki tansiyon doruklara çıkacak.