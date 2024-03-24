Sinem Kobal ile Demet Evgar İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekti! Kate Middleton göndermesi! “Prensesi bilmem ama...”

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Son dönemde Kate Middleton'ın gündemde olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Sinem Kobal, İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekti. Konuyla ilgili bir paylaşım da Demet Evgar'dan geldi. İşte detaylar...