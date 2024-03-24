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Sinem Kobal ile Demet Evgar İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekti! Kate Middleton göndermesi! “Prensesi bilmem ama...”

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Son dönemde Kate Middleton'ın gündemde olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Sinem Kobal, İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekti. Konuyla ilgili bir paylaşım da Demet Evgar'dan geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 10:45 Güncelleme 24 Mart 2024, 10:58
Sinem Kobal ile Demet Evgar İsrail’in Gazze’deki katliamına dikkat çekti! Kate Middleton göndermesi! “Prensesi bilmem ama...” 1

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Sinem Kobal ile Demet Evgar İsrail’in Gazze’deki katliamına dikkat çekti! Kate Middleton göndermesi! “Prensesi bilmem ama...” 2

Sinem Kobal, Kate Middleton'ın gündeme getirilmesinden duyduğu rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Sinem Kobal ile Demet Evgar İsrail’in Gazze’deki katliamına dikkat çekti! Kate Middleton göndermesi! “Prensesi bilmem ama...” 3

Sinem Kobal, "Prenses Kate öldü mü bilmiyorum ama Gazze'deki çocukların İsrail tarafından bombalandığını biliyorum" gönderisine kendi sayfasında yer verdi.

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