Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Başhekimden sonra Jülide Kural'dan açıklama geldi! "Beni tanıdı, elimi tuttu"

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Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı. Dün geceden itibaren iyi gelişmeler olduğunu söyleyen Sağlam, "Bu sabah MR kontrolü yapıldı. MR'da sonuçlar iyi görününce uyandırılmaya karar verildi. Anestezideki arkadaşlarımız hastayı ekstübe etti. Şu anda ekstübe durumda, bilinci açık. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi, takip ediyoruz. Ciddi bir travma geçirmiş. Daha önceki bir beyin ameliyatı, akciğer ameliyatı var. Öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu sigarayı da bırakmış olur bu vesileyle bundan sonraki hayatında. Fizik tedavi yapılıyor. Süreç daha iyiye gidiyor. MR'daki görüntüler de, radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafında hareketleri iyi. Ama daha da iyi olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"İLETİŞİM KURABİLİYOR, CEVAP VERİYOR"

Sağlam, "Akciğerleriyle ilgili bir sıkıntılarımız var. Onunla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Çünkü multidisipliner bir ekip takip ediyor her an. Enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz de. 24'üncü saatin sonunda bir uyandırma süreci başlamıştı. Biz de daha erken ekstübe etmeyi umuyorduk. Ancak arada bazı tansiyon yükselmeleri oluyordu. O yüzden süreci biraz temkinli ve yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Sonunda bugün güzel bir şekilde ekstübe oldu. Entübe değil, iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Kendisine bazı selamlar ulaştırıldı. Tepki veriyor. Tedavisine devam edeceğiz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisiyle devam edecek." ifadelerini kullandı.