Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır entübe edilmişti! Başhekimden sonra Jülide Kural'dan açıklama geldi! "Beni tanıdı, elimi tuttu"

Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kara Gözlüm gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen ve entübe edilen ünlü ismin yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi." dedi. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Taburcu oldu mu? İşte Kadir İnanır'ın son sağlık durumu...
Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan gibi birçok filmde rol alan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, bu sabah inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır, yoğun bakıma alındı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, bugün yaptığı açıklamada, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi. İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" dedi.
Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı. Dün geceden itibaren iyi gelişmeler olduğunu söyleyen Sağlam, "Bu sabah MR kontrolü yapıldı. MR'da sonuçlar iyi görününce uyandırılmaya karar verildi. Anestezideki arkadaşlarımız hastayı ekstübe etti. Şu anda ekstübe durumda, bilinci açık. Kendisine ulaştırılan selamlara karşı gülümsedi. Motor hareketleri iyi, takip ediyoruz. Ciddi bir travma geçirmiş. Daha önceki bir beyin ameliyatı, akciğer ameliyatı var. Öğrendiğimiz kadarıyla yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş bir akciğer enfeksiyonu var. Kronik bir sigara içicisi. İnşallah bu sigarayı da bırakmış olur bu vesileyle bundan sonraki hayatında. Fizik tedavi yapılıyor. Süreç daha iyiye gidiyor. MR'daki görüntüler de, radyolojik görüntüler de bunu destekliyor. Acile ilk başvurduğu zamanki tabloda sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu anda sağ tarafında hareketleri iyi. Ama daha da iyi olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
"İLETİŞİM KURABİLİYOR, CEVAP VERİYOR"
Sağlam, "Akciğerleriyle ilgili bir sıkıntılarımız var. Onunla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz. Çünkü multidisipliner bir ekip takip ediyor her an. Enfeksiyon hastalıklarındaki arkadaşlarla konsültasyonlar yapıldı ve antibiyotik tedavisine başlandı. Ciddi bir durum değil ancak tedbir amaçlı bunu yapıyoruz. Tabii daha erken uyanmasını umuyorduk biz de. 24'üncü saatin sonunda bir uyandırma süreci başlamıştı. Biz de daha erken ekstübe etmeyi umuyorduk. Ancak arada bazı tansiyon yükselmeleri oluyordu. O yüzden süreci biraz temkinli ve yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Sonunda bugün güzel bir şekilde ekstübe oldu. Entübe değil, iletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Kendisine bazı selamlar ulaştırıldı. Tepki veriyor. Tedavisine devam edeceğiz. Birkaç gün yoğun bakımdaki tedavisiyle devam edecek." ifadelerini kullandı.