Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian neden kavga etti? Tokat yedi, yüzünün izi duvara sıçradı
Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimi sırasında olanlar oldu. Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde ablası Kourtney Kardashian ile yumruk yumruğa kavga etti. Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrasında Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı. Günlerdir dünya basınında yer alan kavga görüntüler sonrası Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian'ın neden kavga ettiği merak ediliyordu. İşte detaylar...
ATTIĞI TOKATLA KARDEŞİNİN YÜZÜNDEKİ MAKYAJ DUVARA SIÇRADI
Kim Kardashian ve ablası Kourtney, beraber çektikleri Keep Up With Kardashian progmanın çekimleri sırasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Kim, ablasının üzerine yürüyüp üst üste tokat attı. Bu sırada Khloe, kız kardeşlerini ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı.
Kim, Kourtney'e tokat atmaya devam edince Kourtney, Kim'e çok sert bir tokat attı. Yayınlanan kavga görüntüsünde dikkatli olan izleyiciler, Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrası Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark etti. Kız kardeşlerini ayırmaya çalışan Khloe ise duvarı temizledi. Kim'in makyajının duvara yapışması sosyal medyada günün konusu oldu.
NEDEN KAVGA ETTİLER?
Bu olayın üzerinden çok geçmeden Kim konuya açıklık getirdi…
Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın evden sundnuğu programa görüntülü bağlanan Kardashian, önce, 18'nci sezonu bitirdiklerini, şu an son bölümü çektiklerini ve herkesin evinde karantinadayken çekim yaptığını anlattı.
Kimmel'ın 'Kourtney ile aranda ne yaşandı' diye sorması üzerine ise "Bence Kourtney aşırı kin biriktirmiş ya da cidden artık çekim yapmak istemiyor" cevabını verdi.