Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian neden kavga etti? Tokat yedi, yüzünün izi duvara sıçradı

NEDEN KAVGA ETTİLER?

Bu olayın üzerinden çok geçmeden Kim konuya açıklık getirdi…

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel'ın evden sundnuğu programa görüntülü bağlanan Kardashian, önce, 18'nci sezonu bitirdiklerini, şu an son bölümü çektiklerini ve herkesin evinde karantinadayken çekim yaptığını anlattı.

Kimmel'ın 'Kourtney ile aranda ne yaşandı' diye sorması üzerine ise "Bence Kourtney aşırı kin biriktirmiş ya da cidden artık çekim yapmak istemiyor" cevabını verdi.