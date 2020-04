Haberler Galeri Magazin Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian neden kavga etti? Tokat yedi, yüzünün izi duvara sıçradı

Kardashian ailesinin yer aldığı Keeping Up With The Kardashians programının çekimi sırasında olanlar oldu. Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde ablası Kourtney Kardashian ile yumruk yumruğa kavga etti. Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrasında Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı. Günlerdir dünya basınında yer alan kavga görüntüler sonrası Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian'ın neden kavga ettiği merak ediliyordu. İşte detaylar...

