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İrem Sak'tan herkesi güldüren estetik itirafı: Bence yapay durmuyor...

Corona virüs nedeniyle ünlü isimler de 'evde kal' çağrısına uydu ve kendilerini eve kapattı. Bunlardan biri de 34 yaşındaki güzel oyuncu İrem Sak. Evinden, Youtube üzerinde yayın yapan bir programa konuk olan İrem Sak'ın açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu. Estetik itirafı ise herkesi güldürdü. İşte başta İrem Sak'ın sosyal medyayı sallayan açıklamaları olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

04.04.2020 10:00 - Son Güncelleme: 04.04.2020 10:00
İrem Sak'tan herkesi güldüren estetik itirafı: Bence yapay durmuyor...

Korona virüs salgınından korunma tedbirleri sürerken, güzel oyuncu İrem Sak bir televizyon programına katıdı. Delirmeye ne kadar kaldı sorusuna kendiyle konuşarak yanıt veren Sak herkesi güldürdü.

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İrem Sak'tan herkesi güldüren estetik itirafı: Bence yapay durmuyor...

Online bağlantı ile gerçekleşen sohbette 34 yaşındaki İrem Sak yüzüne dolgu yaptırdığını ama 6 ayda bir yenilenmesi gereken dolgularının karantina döneminde eridiğini ve çok üzüldüğünü söyledi.

İrem Sak'tan herkesi güldüren estetik itirafı: Bence yapay durmuyor...

3 KEZ BURUN AMELİYATI
Estetiğe karşı olmadığını belirten oyuncu "Kaşlarımı alıyorum, burun ameliyatı geçirdim, hem de tam 3 kere. İlkinde doktorum sakın birkaç ay elleme demişken 15'inci günde abimle çarpıştık. Kafalar birbirine girince toparlamak için 2 kere daha ameliyat oldum. Burnumdaki sıkıntı sesimi etkiliyordu. Dişime de çok tel taktırdım" dedi.

İrem Sak'tan herkesi güldüren estetik itirafı: Bence yapay durmuyor...

'ESKİ AŞKLARIM MEFTA OLDU'
İrem Sak, "Sarhoşken mesaj atacağım kimse yok. Eski sevgililerimin hepsi mefta oldu benim için. Giden gitmiştir biten bitmiştir." dedi.

İrem Sak'tan herkesi güldüren estetik itirafı: Bence yapay durmuyor...

"HERKES KENDİ BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN"

Altın Kelebek sunuculuğu yaptığı zaman hatırlatılan Sak o dönemle ilgili şunları zorladı:

"Çok gaza getirdiler; ne kadar zor olabilir ki dedik ve gördük! O günle ilgili bir klip izlemişliğim bile yok. Rejiyi sadece ben duyuyordum ve duyduğum şeyleri anlamıyordum. Herkes oradaydı o gün ve inanılmazdı. Biz çuvalladıkça her şey daha da kötüye gitti. Ebru Gündeş sahnedeydi ve biz arkada Ebru Hanım inince ne yapıyoruz onu tartışıyorduk. Büyük travma... Aman dediğim bir gece. Herkes kendi bildiği işi yapsın"

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