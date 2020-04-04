Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Nisa'nın güler yüzlülüğü, Evrim'in söylemleri, Aycan Yanaç'ın güzelliği, Aşkım'ın sevimliliği, Barış-Sercan-Mert çekişmesi, Gizem oyunlarda zayıf kalmasına rağmen asla yazılmaması, Yunus Emre'nin takımına sert çıkışları izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları 7 haftadır adada. Ve inanılmaz bir değişim geçirdi. Önceki ve sonraki halleri arasında adeta bambaşka bir insan var. Sizce en çok hangisi değişmiş? işte Survivor yarışmacılarının önceki ve sonraki halleri.
04.04.2020 13:06
- Son Güncelleme: 04.04.2020 13:06
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