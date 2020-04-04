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Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Nisa'nın güler yüzlülüğü, Evrim'in söylemleri, Aycan Yanaç'ın güzelliği, Aşkım'ın sevimliliği, Barış-Sercan-Mert çekişmesi, Gizem oyunlarda zayıf kalmasına rağmen asla yazılmaması, Yunus Emre'nin takımına sert çıkışları izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımları 7 haftadır adada. Ve inanılmaz bir değişim geçirdi. Önceki ve sonraki halleri arasında adeta bambaşka bir insan var. Sizce en çok hangisi değişmiş? işte Survivor yarışmacılarının önceki ve sonraki halleri.

04.04.2020 13:06 - Son Güncelleme: 04.04.2020 13:06
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil

Açlık ve zorlu hava koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar, 7 haftayı da geride bıraktı. Peki takımlar bu sürede nasıl bir değişim yaşadı? İşte ünlüler gönüllüler takımının değişimi...

Aşkım Burçe Tunay (Öncesi)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil

Aşkım Burçe Tunay (Sonrası)

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil

Aycan Yanaç (Öncesi)

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil

Aycan Yanaç (Sonrası)

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil

Berkan Karabulut (Öncesi)

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