Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarışmacıları bakın nasıl değişti! İnanılır gibi değil

Açlık ve zorlu hava koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar, 7 haftayı da geride bıraktı. Peki takımlar bu sürede nasıl bir değişim yaşadı? İşte ünlüler gönüllüler takımının değişimi...

Aşkım Burçe Tunay (Öncesi)