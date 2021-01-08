Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?

Kim Kardashian ile Kanye West'in altı yıllık evliliklerini bitirmek üzere olduğu haberi 2021'in ilk "ayrılık bombası" olarak gündeme oturdu. Dört çocukları olan çiftin, zaten bir yıldır aynı evde bile farklı hayatlar yaşadığı sonunda da bu işi gerçekten de bitirmeye karar verdiği ortaya çıktı.