Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?
Dünyanın en ünlü ve en sansasyonel çifti Kim Kardashian ve Kanye West, 'Aralarında neler oluyor?', 'Ayrılıyorlar mu?' dedikodularıyla günlerce gündei meşgul ettikten sonra bombayı patlattı. Kim Kardashian ve Kanye West'in evlerini ayırdığı, evliliklerinin fiilen bittiği ve boşanma için turlara başlandığı iddia edildi. Son dönemde bipolar bozuklukla uğraşan ve ABD Başkanlığına adaylığını koyarak herkesi şaşırtan Kanye West ve televizyon ünlüsü Kim Kardashian'ın evliliklerinin ise bitme neden olarak Jeffre Star olarak gösterilmişti. Dedikodu kazanı kaynarken bakın ortaya neler döküldü neler.
08.01.2021 11:32
- Son Güncelleme: 08.01.2021 11:42
Bu iddiaların nereden çıktığı bilinmiyor ama TikTok'ta bir kullanıcı, Kanye'nin kozmetik dünyasında birisi ile oldukça samimi olduğunu anlatan bir video paylaştı. Videoda ise şunlar paylaşılıyordu: "Boşanma sürpriz değildi. Kanye çok ünlü bir güzellik uzmanı ile takılıyor. Erkek güzellik uzmanı. Birçok insan bunu bir süredir biliyor."
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