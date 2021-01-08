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Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?

Dünyanın en ünlü ve en sansasyonel çifti Kim Kardashian ve Kanye West, 'Aralarında neler oluyor?', 'Ayrılıyorlar mu?' dedikodularıyla günlerce gündei meşgul ettikten sonra bombayı patlattı. Kim Kardashian ve Kanye West'in evlerini ayırdığı, evliliklerinin fiilen bittiği ve boşanma için turlara başlandığı iddia edildi. Son dönemde bipolar bozuklukla uğraşan ve ABD Başkanlığına adaylığını koyarak herkesi şaşırtan Kanye West ve televizyon ünlüsü Kim Kardashian'ın evliliklerinin ise bitme neden olarak Jeffre Star olarak gösterilmişti. Dedikodu kazanı kaynarken bakın ortaya neler döküldü neler.

08.01.2021 11:32 - Son Güncelleme: 08.01.2021 11:42
Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?

Kim Kardashian ile Kanye West'in altı yıllık evliliklerini bitirmek üzere olduğu haberi 2021'in ilk "ayrılık bombası" olarak gündeme oturdu. Dört çocukları olan çiftin, zaten bir yıldır aynı evde bile farklı hayatlar yaşadığı sonunda da bu işi gerçekten de bitirmeye karar verdiği ortaya çıktı.

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Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?

Bugünlerde ise çiftin artık anlaşamadıkları, evlerini ayırdıkları ve boşanmak üzere oldukları konuşuluyor.

Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?

Henüz bir açıklama yapmasalar da, Kim Kardashian'ın bir avukat ile anlaştığı ve yüzüğünü de çıkarttığı iddia ediliyor.

Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?

TikTok'ta ise ortaya bu boşanma ile ilgili ilginç bir iddia daha atıldı. İddialara göre Kanye West, YouTuber Jeffree Star ile birlikte...

Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor! Bu zamana kadar çok bile dayandı... Ayrılık nedeni Jeffree Star ihaneti mi?

Bu iddiaların nereden çıktığı bilinmiyor ama TikTok'ta bir kullanıcı, Kanye'nin kozmetik dünyasında birisi ile oldukça samimi olduğunu anlatan bir video paylaştı. Videoda ise şunlar paylaşılıyordu: "Boşanma sürpriz değildi. Kanye çok ünlü bir güzellik uzmanı ile takılıyor. Erkek güzellik uzmanı. Birçok insan bunu bir süredir biliyor."

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