Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi çıktı! Türkiye’de kazanıp, yurt dışında harcıyor...
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi çıktı! Türkiye'de kazanıp, yurt dışında sevgilisiyle Amerikan bayraklı lüks bir teknede tatil yaparken görüntülenen Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'de ürün tanıtımlarından kazandığı milyonlarca lirayı pandemi döneminde yurt dışı tatillerinde harcayan Şeyma Subaşı, son olarak genellikle tatillerinde birinci sırada yer verdiği Amerika'nın Florida eyaletindeki Key Largo adasında görüldü. Paylaşımlarında kızı Melisa'nın da yanında olduğu görülen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile verdiği pozla olay olmuştu.
Subaşı'nın bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması için de 120 bin TL talep ettiği gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka ise Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulunduğu iddia etmişti. Subaşı'nın Türkiye'de ürün tanıtımından kazandığı milyonlarca lirayı sürekli yurt dışında harcaması ise gözlerden kaçmadı.
Yurt dışı tatillerini seven Subaşı'nın yabancı sevgili tutkusu da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle pozunu paylaşarak aşkını ilan eden Şeyma Subaşı'nın hayatındaki kişinin kim olduğu merak konusu olmuştu. Subaşı'nın yeni aşkının Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi olduğu iddia edildi. Subaşı'nın sevgilisini tanıtıp tanıtmayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Subaşı'nın evlenmesi durumunda nafakasının bir kısmının da kesileceği konuşulmuştu.