Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Suudi Arabistanlı şeyhin oğlu Mohammed Al Saloussi çıktı! Türkiye’de kazanıp, yurt dışında harcıyor...

Subaşı'nın bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşması için de 120 bin TL talep ettiği gündeme gelmişti. Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka ise Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulunduğu iddia etmişti. Subaşı'nın Türkiye'de ürün tanıtımından kazandığı milyonlarca lirayı sürekli yurt dışında harcaması ise gözlerden kaçmadı.