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Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! "Evimi soyup defolup gitmiş" dedi ifşa etti...

Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! "Evimi soyup defolup gitmiş" dedi ifşa etti... Sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda çocuklarının bakıcısı tarafından evinin soyulduğunu söyleyen 42 yaşındaki ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, kadını her yerde aradıklarını söyleyen Yeşilmen, takipçilerinden o bakıcıyı bulmak için yardım istedi.

08.01.2021 12:32 - Son Güncelleme: 08.01.2021 13:11
Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! Evimi soyup defolup gitmiş dedi ifşa etti...

"EVİMİ SOYUP DEFOLUP GİTMİŞ"

Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! "Evimi soyup defolup gitmiş" dedi ifşa etti... Uzun süredir Bodrum'da ailesiyle yaşayan Yeliz Yeşilmen, talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklarına bakması için bir kadın bakıcı tutan Yeşilmen, evinin soyulduğunu ve değerli eşyalarının çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

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Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! Evimi soyup defolup gitmiş dedi ifşa etti...

Her anını paylaştığı Instagram hesabından bir video yayınlayan Yeşilmen, "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! Evimi soyup defolup gitmiş dedi ifşa etti...

Hırsızlık şüphelisi kadını bulmak için takipçilerinden yardım isteyen Yeşilmen, bakıcı kadının fotoğrafını da yayınladı. Yeliz Yeşilmen'in çocuklarının bakıcısı hakkında iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! Evimi soyup defolup gitmiş dedi ifşa etti...

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Yeliz Yeşilmen'e çocuklarının bakıcısından hırsızlık şoku! Evimi soyup defolup gitmiş dedi ifşa etti...

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