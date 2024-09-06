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Kim der 2 çocuk annesi! Esra Erol’un spor salonunda çekilen görüntüleri olay! Onu ilk kez böyle göreceksiniz!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yayınladığı son video ile dikkat çekti. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, spor salonunda çekilen görüntülerini Instagram'da paylaştı. Siyahlar içinde kamera karşısına geçen ünlü sunucu, adeta şov yaptı. Fit haliyle dikkat çeken Erol için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 15:41 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 15:56
Kim der 2 çocuk annesi! Esra Erol’un spor salonunda çekilen görüntüleri olay! Onu ilk kez böyle göreceksiniz! 1

Esra Erol'da programıyla yıllardır mağdur insanların sesi olan Esra Erol, yeni sezonda bir kez daha atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Kim der 2 çocuk annesi! Esra Erol’un spor salonunda çekilen görüntüleri olay! Onu ilk kez böyle göreceksiniz! 2

Esra Erol'da programı tüm hızıyla devam ederken ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kim der 2 çocuk annesi! Esra Erol’un spor salonunda çekilen görüntüleri olay! Onu ilk kez böyle göreceksiniz! 3

2010 senesinde nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, önceki gün eşiyle ev hallerini yayınladı.

14 yıllık aşk yuvasından paylaştı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in ev hallerine bakın: Çok eğlenceli!
14 yıllık aşk yuvasından paylaştı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir'in ev hallerine bakın: Çok eğlenceli!

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