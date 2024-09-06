Kim der 2 çocuk annesi! Esra Erol’un spor salonunda çekilen görüntüleri olay! Onu ilk kez böyle göreceksiniz!

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yayınladığı son video ile dikkat çekti. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, spor salonunda çekilen görüntülerini Instagram'da paylaştı. Siyahlar içinde kamera karşısına geçen ünlü sunucu, adeta şov yaptı. Fit haliyle dikkat çeken Erol için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.
Esra Erol'da programıyla yıllardır mağdur insanların sesi olan Esra Erol, yeni sezonda bir kez daha atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı.
Esra Erol'da programı tüm hızıyla devam ederken ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.