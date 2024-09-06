Şeyma Subaşı rahat durmadı! Eski eşi Acun Ilıcalı'nın düğün fotoğrafına beklenmedik hamle! Gözler Ayça Çağla Altunkaya'ya çevrildi

Daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturdu. Acun Ilıcalı'nın düğün fotoğrafları sosyal medyayı sallarken eski eş Şeyma Subaşı'ndan görenleri şoke eden bir hamle geldi.