19 yıl önce evlenmişlerdi! Merhum sanatçı Rasim Öztekin’in eşinden duygusal paylaşım: Resmen artık karı-kocayız!

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Rasim Öztekin 8 Mart 2021 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı. Eşinin acı haberiyle sarsılan Esra Kazancıbaşı Öztekin ise sosyal medya üzerinden yaşadığı üzüntüyü zaman zaman dile getirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Esra Kazancıbaşı Öztekin, Rasim Öztekin ile evlilik yıldönümlerinde oldukça duygusal bir yazı kaleme aldı. İşte o paylaşım...