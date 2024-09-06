19 yıl önce evlenmişlerdi! Merhum sanatçı Rasim Öztekin’in eşinden duygusal paylaşım: Resmen artık karı-kocayız!

Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu Rasim Öztekin 8 Mart 2021 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı. Eşinin acı haberiyle sarsılan Esra Kazancıbaşı Öztekin ise sosyal medya üzerinden yaşadığı üzüntüyü zaman zaman dile getirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Esra Kazancıbaşı Öztekin, Rasim Öztekin ile evlilik yıldönümlerinde oldukça duygusal bir yazı kaleme aldı. İşte o paylaşım...
Seksenler dizisinin "Fehmi Baba"sı Rasim Öztekin8 Mart 2021 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı.
Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan merhum sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabında Öztekin ile evlilik yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.
Nikah karelerini paylaşan Kazancıbaşı şu ifadeleri kullandı: "Tam 19 yıl önce bugün. İyi ki... Sonsuz Aşk. Rasim'im kitabından...