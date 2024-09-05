14 yıllık aşk yuvasından paylaştı! Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in ev hallerine bakın: Çok eğlenceli!

Esra Erol'da programının yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi bir dönüş yapan Esra Erol, kariyerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettirdi. Atv ekranlarının sevilen sunucusu Erol, bu kez 2010 yılında evlendiği eşi Ali Özbir ile gündeme geldi. 2 çocuk annesi Erol, eşiyle ev hallerini sosyal medyada yayınladı. Ünlü çiftin keyifli hallerine "Çok eğlenceli" yorumu yapılırken Erol'un sade ve şık evi hayran bıraktı.