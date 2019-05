Gece grubunun solisti Can Baydar ile Fatma Turgut aşkı belgelendi! Fena yakalandı!

Gece grubunun solisti Can Baydar ile Fatma Turgut, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları söylenen Can Baydar ile Fatma Turgut aşkı belgelendi! Teşvikiye'de objektiflere yakalanan ikiliden Fatma Turgut sessizliğini korurken, Gece grubunun yakışıklı solisti Can Baydar, ""Arkadaşlar lütfen yapmayın böyle şeyler" diyerek tepkisini gösterdi. Fatma Turgut'un sevgilisi Can Baydar kimdir?

