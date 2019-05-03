Gece grubunun solisti Can Baydar ile Fatma Turgut aşkı belgelendi! Fena yakalandı!
Gece grubunun solisti Can Baydar ile Fatma Turgut, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süredir birlikte oldukları söylenen Can Baydar ile Fatma Turgut aşkı belgelendi! Teşvikiye'de objektiflere yakalanan ikiliden Fatma Turgut sessizliğini korurken, Gece grubunun yakışıklı solisti Can Baydar, ""Arkadaşlar lütfen yapmayın böyle şeyler" diyerek tepkisini gösterdi. Fatma Turgut'un sevgilisi Can Baydar kimdir?
03.05.2019 11:06
- Son Güncelleme: 03.05.2019 11:35
CAN BAYDAR İLE FATMA TURGUT SOBELENDİ!
Gece grubunun solisti Can Baydar ile bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Fatma Turgut, Nişantaşı'nda yakalandı.
"YAPMAYIN BÖYLE ŞEYLER"
Teşvikiye Caddesi'nde birlikte yürürken görüntülenen ikiliden Turgut, fotoğraflarının çekilmesiyle sessizliğini korurken, Baydar ise "Arkadaşlar lütfen yapmayın böyle şeyler" diyerek tepkisini gösterdi.
Aşkları ilk kez objektiflere yansıyan çift, ardından girdikleri Citys'te yazlık alışverişe çıktı. Bir süre ayakkabı mağazalarını dolaşan taze aşıklar ardından yemek katına çıkarak birlikte yemek yediler. İşte Fatma Turgut'un sevgilisi Can Baydar ve ünlülerin sevgilileri...
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