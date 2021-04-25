Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...

Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapmaya devam ediyor. Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ancak magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Tabii sadece onlar değil. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tatiline, Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da eşlik edince 'aşk kanıtlandı' yorumları havada uçuştu. Kerem Bürsin, yaptığı paylaşımla adeta çıkan iddiaları doğrularken Hande Erçel'den de Kerem'in romantik sözlerine karşılık geldi.

25.04.2021 17:14 - Son Güncelleme: 25.04.2021 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





