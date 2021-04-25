RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...

Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapmaya devam ediyor. Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ancak magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Tabii sadece onlar değil. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tatiline, Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da eşlik edince 'aşk kanıtlandı' yorumları havada uçuştu. Kerem Bürsin, yaptığı paylaşımla adeta çıkan iddiaları doğrularken Hande Erçel'den de Kerem'in romantik sözlerine karşılık geldi.

25.04.2021 17:14 - Son Güncelleme: 25.04.2021 17:14
Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...

KEREM BÜRSİN'İN ROMANTİK SÖZLERİNİ HANDE ERÇEL TAMAMLADI!

Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor... Sürekli aşk iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, son dönemde günlük hayatta da sık sık birlikte görüntüleniyordu.

Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Oyuncuların fanları, sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu.

Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...

ABLASI DA MALDİVLER'DE
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ardından, güzel oyuncunun ablası Gamze Erçel de eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte soluğu Maldivler'de almıştı.

Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...

Hande Erçel'in deniz ve güneşin tadını çıkardığı Maldivler'den gelen ilk paylaşımı...