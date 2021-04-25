Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor...
Kerem Bürsin'in romantik sözlerini Hande Erçel tamamladı! Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapmaya devam ediyor. Rol aldıkları diziyle beraber adları sürekli aşk dedikodularına karışan, her defasında sevgililik iddialarını reddeden ancak magazin basınına malzeme vermeyi de ihmal etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin şu sıralar Maldivler'de tatilde. Tabii sadece onlar değil. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in tatiline, Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da eşlik edince 'aşk kanıtlandı' yorumları havada uçuştu. Kerem Bürsin, yaptığı paylaşımla adeta çıkan iddiaları doğrularken Hande Erçel'den de Kerem'in romantik sözlerine karşılık geldi.
KEREM BÜRSİN'İN ROMANTİK SÖZLERİNİ HANDE ERÇEL TAMAMLADI!
Maldivler'de tatil yapan ikili sosyal medyada birbirlerine kur yapıyor... Sürekli aşk iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Erçel, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.