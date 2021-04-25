Herkesin gözü onda! Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz şaşkına çevirdi! Güzel oyuncu 7 yaşına kadar...

Türkiye'ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Dokuz yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz küçük yaşta olmasına rağmen televizyon dünyasının aranan isimleri haline geldi.