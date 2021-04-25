Herkesin gözü onda! Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz şaşkına çevirdi! Güzel oyuncu 7 yaşına kadar...
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz şaşırttı. Seyircinin heyecanla takip ettiği atv dizisi Maraşlı'nın Mahur'u güzelliğiyle büyülüyor. Güzel oyuncu Alina Boz sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çekerken sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında geliyor. Alina Boz'un özel hayatı da sevenleri tarafından merak edilirken güzel oyuncu hakkındaki bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte çok şaşıracağınız o bilgiler...
25.04.2021 23:51
- Son Güncelleme: 25.04.2021 23:53
ALİNA BOZ (MAHUR) KİMDİR?
Alina Boz 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova'da doğmuştur. Alina Boz'un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk'dür. Moskova'da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadı. 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul'a geldiler. İlkokula İstanbul'da başladı. Türkçe'yi de geldikten sonra öğrendi.