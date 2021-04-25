Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...

Uzun zamandır görünmeyen ve yeni dizi projesi ekranlara dönen Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Ahmet Kural'ın sevgilisi ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncu en son Kardeş Payı dizisinde rol almış ve başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Daha sonra Sıla ile kadına şiddet konusunda gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran gelişmelerden sonra Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya ve Kemal karakterine hayat veren Ahmet Kural herkesten sakladığı sevgilisi ile birlikte uzun bir aradan sonra sosyal medya paylaşımı yaptı. Aşkları dolu dizgin sürüyor, peki Ahmet Kural'in sevgilisi kim? İşte yanıtı…