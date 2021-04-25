RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...

Uzun zamandır görünmeyen ve yeni dizi projesi ekranlara dönen Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Ahmet Kural'ın sevgilisi ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncu en son Kardeş Payı dizisinde rol almış ve başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Daha sonra Sıla ile kadına şiddet konusunda gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran gelişmelerden sonra Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya ve Kemal karakterine hayat veren Ahmet Kural herkesten sakladığı sevgilisi ile birlikte uzun bir aradan sonra sosyal medya paylaşımı yaptı. Aşkları dolu dizgin sürüyor, peki Ahmet Kural'in sevgilisi kim? İşte yanıtı…

25.04.2021 15:44 - Son Güncelleme: 25.04.2021 15:44
Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...

Uzun zamandır görünmeyen ve yeni dizi projesi ekranlara dönen Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Ahmet Kural'ın sevgilisi ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncu en son Kardeş Payı dizisinde rol almış ve başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Daha sonra Sıla ile kadına şiddet konusunda gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran gelişmelerden sonra Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya ve Kemal karakterine hayat veren Ahmet Kural herkesten sakladığı sevgilisi ile birlikte uzun bir aradan sonra sosyal medya paylaşımı yaptı. Aşkları dolu dizgin sürüyor, peki Ahmet Kural'in sevgilisi kim? İşte yanıtı…

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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ile uzun zamandır uzak olduğu ekranlara geri dönen Ahmet Kural özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Mahkemelik olduğu eski sevgilisi Sıla'dan sonra iki yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisini sır gibi saklıyordu. Uzun bir aradan sonra sosyal medya paylaşımında aşklarını yansıtan Ahmet Kural'ın sevgilisi kim? İşte ayrıntılar…

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...

AHMET KURAL'IN SEVGİLİSİ ÇAĞLA GİZEM ÇELİK KİMDİR?

Çağla Gizem Çelik, 1990 yılında doğdu. Maltepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Çelik'in avukat olduğu öğrenildi. Üç aydır birlikte olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Çelik çifti arasında 7 yaş var fark.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...

AHMET KURAL KİMDİR?

10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen ve bir polis çocuğu olan Ahmet Kural aslen Ankaralıdır.

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitiren Ahmet Kural, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Ardından Müjdat Gezen sanat merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...

Eğitimi sırasında Levent Kırca tarafından keşfedilince Levent Kırca Oya Başar tiyatrosuna dahil oldu. 2008 yılında "Güneşin Oğlu" adlı sinema filminde önemli isimlerle beraber oynadı.2010 yılında "Çalgı Çengi" adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolleri paylaştı.