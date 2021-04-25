Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yıldızı Ahmet Kural’ın sevgilisi ortaya çıktı! Uzun bir aradan sonra aşk paylaşımı geldi...
Uzun zamandır görünmeyen ve yeni dizi projesi ekranlara dönen Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Ahmet Kural'ın sevgilisi ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncu en son Kardeş Payı dizisinde rol almış ve başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Daha sonra Sıla ile kadına şiddet konusunda gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran gelişmelerden sonra Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya ve Kemal karakterine hayat veren Ahmet Kural herkesten sakladığı sevgilisi ile birlikte uzun bir aradan sonra sosyal medya paylaşımı yaptı. Aşkları dolu dizgin sürüyor, peki Ahmet Kural'in sevgilisi kim? İşte yanıtı…
Uzun zamandır görünmeyen ve yeni dizi projesi ekranlara dönen Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Ahmet Kural'ın sevgilisi ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncu en son Kardeş Payı dizisinde rol almış ve başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisini kazanmıştı. Daha sonra Sıla ile kadına şiddet konusunda gündeme gelen ve büyük yankı uyandıran gelişmelerden sonra Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almaya ve Kemal karakterine hayat veren Ahmet Kural herkesten sakladığı sevgilisi ile birlikte uzun bir aradan sonra sosyal medya paylaşımı yaptı. Aşkları dolu dizgin sürüyor, peki Ahmet Kural'in sevgilisi kim? İşte yanıtı…
TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ile uzun zamandır uzak olduğu ekranlara geri dönen Ahmet Kural özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Mahkemelik olduğu eski sevgilisi Sıla'dan sonra iki yıldır dolu dizgin aşk yaşadığı sevgilisini sır gibi saklıyordu. Uzun bir aradan sonra sosyal medya paylaşımında aşklarını yansıtan Ahmet Kural'ın sevgilisi kim? İşte ayrıntılar…
AHMET KURAL KİMDİR?
10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen ve bir polis çocuğu olan Ahmet Kural aslen Ankaralıdır.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitiren Ahmet Kural, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Ardından Müjdat Gezen sanat merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.