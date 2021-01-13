Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...

Hayal Kahraman Özalp, Murat Kahraman ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Görülen mahkemede kızların velayeti anne Özalp'e verilmesi kararı alındı. Mahkeme tarafından çocuklar için 10 bin TL nafaka ödenmesi belirlendi.