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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman Özalp 11 yıllık evliliğini sonlandırdı. Murat Kahraman Özalp ile tek celsede boşanan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman'ın iki kız evladı var.

13.01.2021 14:44 - Son Güncelleme: 13.01.2021 14:49
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu'nun büyümüş halini canlandırmasıyla ün kazanan Hayal Kahraman Özalp evliliğini bitirme kararı aldı. İkili dün gerçekleşen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar.

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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...

İki çocuk annesi olan Hayal Kahraman Özalp 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Özalp ile birleştirmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...

Hayal Kahraman Özalp, Murat Kahraman ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Görülen mahkemede kızların velayeti anne Özalp'e verilmesi kararı alındı. Mahkeme tarafından çocuklar için 10 bin TL nafaka ödenmesi belirlendi.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...

Meryem Uzerli ve kızı Lara

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...
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