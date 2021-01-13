Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Kızlarının babasından tek celsede boşandı...
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'sundan kötü haber! Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Hayal Kahraman Özalp 11 yıllık evliliğini sonlandırdı. Murat Kahraman Özalp ile tek celsede boşanan Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman'ın iki kız evladı var.
13.01.2021 14:44
- Son Güncelleme: 13.01.2021 14:49
İki çocuk annesi olan Hayal Kahraman Özalp 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Özalp ile birleştirmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
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