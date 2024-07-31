Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! 10 yıldır komadaydı...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla hafızalara kazınan usta sanatçı için dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Işık, bugün ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte detaylar...