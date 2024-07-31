Kenan Işık’a veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! 10 yıldır komadaydı...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık 76 yaşında vefat etti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla hafızalara kazınan usta sanatçı için dün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Işık, bugün ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster ile hafızalara kazınan Kenan Işık, düşüp başını çarpmasıyla 21 Mart 2014'ten bu yana komada yaşam mücadelesi verdi.
10 yıldır komada olan Işık'tan 29 Temmuz'da acı haber geldi. Bir süre Almanya'da Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Işık, 29 Temmuz sabahı İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı:
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık beyefendinin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."