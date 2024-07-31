Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide!

Güldür Güldür'de Feridun karakterini canlandıran ve Prens dizisinde başrolü üstlenen Giray Altınok'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Giray Altınok evli mi, eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Altınok'un Prens dizisinde birlikte rol aldığı eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.