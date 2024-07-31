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Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide!

Güldür Güldür'de Feridun karakterini canlandıran ve Prens dizisinde başrolü üstlenen Giray Altınok'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Giray Altınok evli mi, eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Altınok'un Prens dizisinde birlikte rol aldığı eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 15:47 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 15:47
Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! 1

Güldür Güldür'de Feridun karakterini canlandıran Giray Altınok'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! 2

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, 1983 yılında doğdu. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı.

Güldür Güldür’ün Feridun’u Giray Altınok’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Karı-koca aynı dizide! 3

Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı. Daha sonra Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi filmlerde de rol aldı.

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