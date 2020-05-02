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Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son durumu ve son hali hakkında ilk açıklama!
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son durumu ve son hali hakkında ilk açıklama!
Kenan Işık, 2014 yılında saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu başını sert bir şekilde yere çarpmış ve ameliyata alınmıştı. Uzun bir süre komada kalan Kenan Işık'ın tedavisi evinde sürdüğü biliniyor. Kenan Işık'ın son sağlık durumu ve son hali herkes tarafından merak edilirken, Gülben Ergen'den bir son dakika açıklaması geldi. Kenan Işık uyandı mı? 2014-2020 yılına kadar herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtını Gülben Ergen son dakika açıklamasında verdi. İşte Kenan Işık'ın son sağlık durumu...
02.05.2020 18:14
- Son Güncelleme: 02.05.2020 18:15
Gülben Ergen, Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına evinin bahçesinden konuk oldu. Ve Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi.
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72 yaşındaki Işık'ın eşi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Ergen, "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek" dedi.
"Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde kızı Sezin'den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok."
'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Usta sanatçı, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Altı yıldır yaşam mücadelesini sürdüren Kenan Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor.