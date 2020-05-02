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Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son durumu ve son hali hakkında ilk açıklama!

Kenan Işık, 2014 yılında saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu başını sert bir şekilde yere çarpmış ve ameliyata alınmıştı. Uzun bir süre komada kalan Kenan Işık'ın tedavisi evinde sürdüğü biliniyor. Kenan Işık'ın son sağlık durumu ve son hali herkes tarafından merak edilirken, Gülben Ergen'den bir son dakika açıklaması geldi. Kenan Işık uyandı mı? 2014-2020 yılına kadar herkesin merak ettiği bu sorunun yanıtını Gülben Ergen son dakika açıklamasında verdi. İşte Kenan Işık'ın son sağlık durumu...

02.05.2020 18:14 - Son Güncelleme: 02.05.2020 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





