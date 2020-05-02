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Hadise'nin artık canına tak etti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise açıkladı: Bezdum!

Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ilk kez paylaştığı karantina fotoğrafıyla Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı resmen kanıtlanmış oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Hadise, makyajsız ve eşofmanlı kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaştı, görenler şoke oldu. Derin dekolte, cesur boy elbise ile görmeye alıştığınız Hadise bu kez 'bezdi'

02.05.2020 18:36 - Son Güncelleme: 02.05.2020 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





