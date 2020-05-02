RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise'nin artık canına tak etti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise açıkladı: Bezdum!

Hadise, Kaan Yıldırım aşkıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kaan Yıldırım'ın ilk kez paylaştığı karantina fotoğrafıyla Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı resmen kanıtlanmış oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeni ile sevgilisi Kaan Yıldırım'la birlikte ev karantinasında olan şarkıcı Hadise, makyajsız ve eşofmanlı kıyafetiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaştı, görenler şoke oldu. Derin dekolte, cesur boy elbise ile görmeye alıştığınız Hadise bu kez 'bezdi'

02.05.2020 18:36 - Son Güncelleme: 02.05.2020 18:42
Hadise'nin artık canına tak etti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise açıkladı: Bezdum!

Son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, magazin gündeminin en tepelerinde yerini korumaya devam ediyor.

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Hadise'nin artık canına tak etti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise açıkladı: Bezdum!

Her ne kadar ülkece karantinada olsak da, Hadise'den her geçen gün yeni bir adım geliyor. İşte onlardan biri daha. Hadise bu karantinadan 'bezdi'

Hadise'nin artık canına tak etti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise açıkladı: Bezdum!

'BEZDUM'

Koronavirüsü süresince vaktini karantinada evinden geçiren Hadise, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Hadise'nin artık canına tak etti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise açıkladı: Bezdum!

Güzel şarkıcı son olarak manidar bir paylaşım yaptı. Fotoğrafını paylaşan Hadise, "Bezdum" notunu yazdı.

Hadise'nin artık canına tak etti! Kaan Yıldırım'la sevgili olan Hadise açıkladı: Bezdum!
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