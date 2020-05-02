Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Estetikli mi estetiksiz mi?
Onlar Türkiye'nin en beğenilen çiftlerinden biri, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer... 36 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve 43 yaşındaki moda danışmanı güzel eşi Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. O gün bugündür, çiftin attıkları her adım merak ediliyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti sık sık magazin gündeminde ve sosyal medyada kendilerine yer buluyor. İşte onlardan bir tanesi daha. Kıvanç Tatlıtuğ'un güzel eşi Başak Dizer'in bu eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kimileri estetikli dedi, kimileri estetiksiz. Bakın, görün yorum sizin. İşte başta Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
02.05.2020 16:48
- Son Güncelleme: 02.05.2020 16:48
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