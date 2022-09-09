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Haberler Magazin Defne Samyeli ‘görmedikleriniz’ deyip paylaştı! Kamera arkasını tüm detaylarıyla yayınladı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Defne Samyeli ‘görmedikleriniz’ deyip paylaştı! Kamera arkasını tüm detaylarıyla yayınladı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Spikerlik kariyerine şarkıcılık ve oyunculuğu da ekleyen Defne Samyeli, son dönemlerde özellikle müzisyen yönünü ön plana çıkardı ve Abidin adlı şarkıcını müzikseverlerin beğenine sundu. Kısa sürede dillere dolanan şarkısının klibiyle de çok konuşulan Samyeli, şimdi ise kamera arkası görüntülerini yayınlayarak adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının; küvette, yatakta, salonda ve bahçede çekilen görüntülerinin kamera arkası gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin 'görmediklerini' diye yayınladığı o görüntüler...

09.09.2022 23:37 - Son Güncelleme: 09.09.2022 23:37
Defne Samyeli ‘görmedikleriniz’ deyip paylaştı! Kamera arkasını tüm detaylarıyla yayınladı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Ünlü isim Defne Samyeli, spikerlikle başladığı kariyerine şarkıcılık ve oyunculuğu da ekleyerek dizilerde ve sahnelerde de boy gösterdi.

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Defne Samyeli ‘görmedikleriniz’ deyip paylaştı! Kamera arkasını tüm detaylarıyla yayınladı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Son dönemlerde özellikle müzisyen yönünü ön plana çıkaran Samyeli, geçen günlerde Abidin adlı şarkıcını müzikseverlerin beğenine sundu.

Defne Samyeli ‘görmedikleriniz’ deyip paylaştı! Kamera arkasını tüm detaylarıyla yayınladı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Kısa sürede dillere dolanan şarkısının klibiyle de çok konuşulan Samyeli, şimdi ise kamera arkası görüntülerini yayınlayarak adından söz ettirdi.

Defne Samyeli ‘görmedikleriniz’ deyip paylaştı! Kamera arkasını tüm detaylarıyla yayınladı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Ünlü şarkıcının; küvette, yatakta, salonda ve bahçede çekilen görüntülerinin kamera arkası gündem oldu.

Defne Samyeli ‘görmedikleriniz’ deyip paylaştı! Kamera arkasını tüm detaylarıyla yayınladı! İç çamaşırıyla yatakta yuvarlanan Defne...

Samyeli'nin "Abidin klip çekiminden görmedikleriniz" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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