Cansu Dere beyaz bikinisini giydi arkadaşlarıyla tatil pozunu verdi! O kareyi Tanem Sivar paylaştı! İlk yorum Özge Özpirinçci’den geldi
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tanem Sivar, Instagram'da 'tbt' etiketiyle eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü boş geçmedi. Sivar, aralarında Cansu Dere ve Eda Gürkaynak'ın da yer aldığı arkadaş grubuyla verdiği tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Beyaz bikinisiyle boy gösteren Cansu Dere o paylaşımı kendi sayfasına taşırken ilk yorum oyuncu Özge Özpirinçci'den geldi. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...
09.09.2022 23:06 - Son Güncelleme: 09.09.2022 23:06
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanem Sivar, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Tanem Sivar, Instagram'da 'tbt' etiketiyle eski fotoğrafların paylaşıldığı Perşembe gününü boş geçmedi.
Sivar, aralarında Cansu Dere ve Eda Gürkaynak'ın da yer aldığı arkadaş grubuyla verdiği tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Beyaz bikinisiyle boy gösteren Cansu Dere o paylaşımı kendi sayfasına taşırken fit haliyle dikkat çekti.