Kenan İmirzalıoğlu’nun eski aşkı bakın kim çıktı gören şok oldu! 6 yıl ilişki yaşamışlar! Arka Sokaklar dizisinin yıldız oyuncusuyla meğer...

Etrafımda birçok kadın var, ama bir şeyi Zeynep'ten duymak çok başka. Onun 'İyisin' demesi başka. Onun 'Kenan' demesi bile başka. Kadınların beni arzulaması umurumda değil, çünkü ben onlara karşı bir şey hissetmiyorum ama Zeynep'e karşı hissediyorum. O yüzden onun varlığı, onun söyledikleri, onun benim yanımda olması çok önemli" demişti.