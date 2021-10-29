Kenan İmirzalıoğlu'nun eski aşkı bakın kim çıktı gören şok oldu! 6 yıl ilişki yaşamışlar! Arka Sokaklar dizisinin yıldız oyuncusuyla meğer...
Şimdilerde oyuncu Sinem Kobal ile mutlu bir birliktelik yaşayan ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eski sevgilisi Arka Sokaklar dizisinin yıldız oyuncusu çıktı. Bir dönem fırtınalar estiren bir aşk yaşayan ikili 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırarak farklı kişilerle evlendiler. İşte karizmatik oyuncu ve sonucu İmirzalıoğlu'nun dillere desten olan eski aşkı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun 2003-2005 yılları arasında yayınlanan Alacakaranlık dizisinin setinde tanıştığı Zeynep Beşerler ile ilişki yaşadığını duyan şaşıp kalıyor.
''ZEYNEP SAHİCİ BİRİ''
Kenan İmirzalıoğlu o dönem Beşerler hakkında, ''Zeynep, sadece sevgilim değil, kolum bacağım gibi de aynı zamanda. O benim en çıplak halimi bilir. En güçlü ve en zayıf halimi. Saklandığın hiçbir şey yok, karizma yaptığım durum da yok. Zor böyle bir şeyi yakalamak, o yüzden çok değerli. Ve Zeynep, sahici.
Etrafımda birçok kadın var, ama bir şeyi Zeynep'ten duymak çok başka. Onun 'İyisin' demesi başka. Onun 'Kenan' demesi bile başka. Kadınların beni arzulaması umurumda değil, çünkü ben onlara karşı bir şey hissetmiyorum ama Zeynep'e karşı hissediyorum. O yüzden onun varlığı, onun söyledikleri, onun benim yanımda olması çok önemli" demişti.
Uzun birlikleliklerinin ardından yollarını ayıran çiftten Zeynep Beşerler ayrılıkların dair şu ifadeleri kullanmıştı;
"Yalnız kalmak ikimize de iyi gelecek. 6 sene uzun bir süre. Sıkılmaya, yıpranmaya başlamıştık. Biraz işe güce bakalım, aşk nasılsa olur. Ara vermemiz nefes almamız gerekti. Bu ara ilaç gibi geldi. Nefes almaya ihtiyacımız vardı. Ben kendimi çok iyi hissediyorum."